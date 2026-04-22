बुजुर्ग महिला को कंबल में लपेट उठा ले गए बदमाश, अलवर में लूट की खौफनाक वारदात
अलवर में बदमाशों ने घर के बाहर सो रही बुजुर्ग महिला का अपहरण कर लिया। वे महिला का मुंह दबाकर उसे गाड़ी में ले गए और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और करीब 8 लाख रुपये के गहने लूट लिए।
अलवर के मालाखेड़ा क्षेत्र में मंगलवार रात को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक घर के आंगन में सो रही 69 वर्षीय बुजुर्ग महिला को बदमाशों ने किडनैप कर लिया। गाड़ी में आए बदमाश दीवार फांदकर अंदर घुसे और महिला के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उन्हें कंबल में लपेटकर उठा ले गए। बदमाशों ने महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की और उनके पास मौजूद करीब 8 लाख रुपये की सोने-चांदी की ज्वेलरी लूट ली। शोर मचने पर परिजन जागे और पुलिस को सूचना दी जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। करीब तीन घंटे बाद बुजुर्ग महिला घर से 16 किलोमीटर दूर बेहोशी हालत में मिलीं।
मुंह में कपड़ा ठूंसा, कंबल में कपड़ा ठूस कर फरार
मालाखेड़ा थाने के एसएचओ हरदयाल ने बताया कि महिला तुलसा देवी (69) घर के बाहर सो रही थी। रात को करीब 1 बजे बदमाशों ने उनको किडनैप कर लिया। अपहरण से पहले बदमाशों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा। इसके बाद कंबल में लपेटकर उनको ले गए। घटना के समय परिवार के सदस्य घर में सो रहे थे। जैसे ही बुजुर्ग की बहू तारा देवी की नींद खुली तो उसने शोर मचाया लेकिन बदमाश महिला को लेकर मौके से फरार हो गए।
गहने लूटे, की मारपीट
एसएचओ ने बताया कि शिकायत के अनुसार, बदमाश तुलसा देवी के पैरों से करीब सवा किलो चांदी के कड़े, चांदी की चेन, लगभग साढ़े तीन तोला सोने के जेवर (जंतर) और कुछ अन्य ज्वेलरी ले गए। इसकी कुल कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जाती है। बदमाशों ने महिला के साथ मारपीट भी की। घटना में महिला के पैरों और मुंह पर चोटें आई हैं। बुजुर्ग को मालाखेड़ा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां उसका इलाज चल रहा है।
नाले के पास बेहोश मिली महिला
परिवार के सदस्यों ने बताया महिला घर के आंगन में सो रही थी। बदमाश गेट कूदकर अंदर घुसे थे। पीड़ित के छोटे बेटे सरजीत रेबारी ने बताया कि उन्होंने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। वे खुद भी आरोपियों की तलाश में निकल पड़े। देर रात तक पुलिस और ग्रामीणों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन शुरुआत में कोई सुराग नहीं मिला। करीब 3 घंटे बाद तुलसा देवी घर से 16 किलोमीटर दूर तालवृक्ष क्षेत्र में एक नाले के पास मिली। वह बेहोशी थीं।
जंगल में फेंककर फरार
सरजीत रेबारी ने बताया कि परिवार में दो भाई और हैं जो पृथ्वीपुरा गांव में रहते हैं। घटना के समय घर में उनकी पत्नी तारा देवी, बच्चे और मां ही थे। सभी एक साथ सो रहे थे। बदमाश कार से आए थे। बदमाश कई किलोमीटर दूर महिला को जंगल में फेंककर फरार हो गए। बुजुर्ग ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसकी 8 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट कर ले गए। घटना मालाखेड़ा थाना क्षेत्र की है।
रिपोर्ट- हंसराज
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