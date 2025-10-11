Hindustan Hindi News
राजस्थान में अलग-अलग घटनाओं में 2 परिवारों के 8 लोगों ने दी जान, सड़ी-गली लाशें मिलीं

राजस्थान में अलग-अलग वारदातों में 2 परिवारों के 8 लोगों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। सीकर जिले में एक महिला ने अपने चार बच्चों के साथ जान दे दी। इनकी सड़ी गली लाशें फ्लैट से बरामद की गईं।

Krishna Bihari Singh पीटीआई, जयपुरSat, 11 Oct 2025 06:29 PM
राजस्थान में अलग-अलग वारदातों में 2 परिवारों के 8 लोगों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। एक परिवार ने जयपुर तो दूसरे के सदस्यों ने सीकर जिले में सुसाइड कर लिया। सीकर जिले में एक महिला ने अपने चार बच्चों के साथ जान दे दी। महिला का पति से विवाद चल रहा था। वह अपने तीन बेटों और एक बेटी के साथ एक फ्लैट में रह रही थी। इनकी सड़ी गली लाशें फ्लैट से बरामद की गईं।

जयपुर में एक बुजुर्ग शख्स, उनकी पत्नी और उनके बेटे ने अपने किराए के मकान में कथित तौर पर जान दे दी। उसके दरवाजे जब काफी वक्त तक बंद रहे तब जाकर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गेट तोड़ा तब उनकी लाशें बरामद कीं।

करणी विहार थाने के एसएचओ हवा सिंह ने बताया कि रूपेंद्र शर्मा (63), उनकी पत्नी सुशीला शर्मा (58) और उनके बेटे पुलकित शर्मा (32) मृत पाए गए।

पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि पीड़ितों ने शुक्रवार रात को जहर खा लिया होगा। प्राथमिक जांच से पता चलता है कि यह परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। एसएचओ ने कहा कि मामले की जांच जारी है।

वहीं सीकर जिले में एक महिला ने अपने चार बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया। महिला अपने 3 बेटों और बेटी के साथ एक फ्लैट में रह रही थी। पुलिस ने बताया कि महिला का उसके पति से विवाद चल रहा था। फ्लैट से दुर्गंध आने के बाद पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो भीतर का नजारा दिल दहला देने वाला पाया।

सीकर सदर थाने के एसएचओ इंद्राज मरोदिया ने बताया कि फ्लैट से किरण (35), उनके बेटे सुमित (18), आयुष (4) और अवनीश (3) के साथ बेटी स्नेहा (13) की सड़ी-गली लाशें मिलीं। ऐसा अनुमान है कि इस परिवार ने दो-तीन दिन पहले जहर खाया होगा। महिला के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है।