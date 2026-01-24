Hindustan Hindi News
राजस्थान: होटल में पंखे से लटकी मिलीं प्रेमी जोड़े की लाशें, CCTV फुटेज की छानबीन

दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बहरोड़ के एक होटल में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर जान दे दी। कोतवाली पुलिस और एफएसएल टीम जांच कर रही है। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

Jan 24, 2026 04:59 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बहरोड़ के एक होटल में एक प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही बहरोड़ कोतवाली पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस होटल के रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि मरने वालों के बारे में जानकारी मिल सके। पुलिस हर पहलू से वारदात की बारीकी से जांच कर रही है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे पर बहरोड़ के होटल गणगौर में एक प्रेमी जोड़े के शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही बहरोड़ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत घटनास्थल की घेराबंदी कर उसे सुरक्षित कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया। पुलिस ने कमरे से प्रेमी जोड़े की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।

पुलिस के अनुसार, जांच पूरी होने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। बहरोड़ कोतवाली इंचार्ज प्रदीप यादव ने बताया कि हाईवे पर स्थित गणगौर होटल के एक कमरे में युवक-युवती के शव पंखे से लटके मिले हैं। फिलहाल मृत प्रेमी जोड़े की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस ने होटल का रिकॉर्ड जब्त कर लिया है।

बहरोड़ कोतवाली प्रभारी के अनुसार, मामले की जांच हर पहलू से जारी है। होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस कॉल डिटेल और तकनीकी सबूतों की भी जांच कर रही है ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। साथ ही मृतकों के परिजनों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही सभी तथ्यों का खुलासा होगा। इस हादसे ने हाईवे के होटलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
