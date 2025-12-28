Hindustan Hindi News
नकल पकड़ी गई तो जयपुर में 12वीं मंजिल से कूद गया बिहार का छात्र, बैग में मिली जहर

संक्षेप:

जयपुर में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के 19 वर्षीय छात्र ने परीक्षा में नकल पकड़े जाने के बाद तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। कंप्यूटर साइंस प्रथम वर्ष में पढ़ रहा छात्र बिहार का रहने वाला था। वह उत्तर पुस्तिका जब्त होने से परेशान था। 

Dec 28, 2025 08:40 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
जयपुर में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के 19 वर्षीय छात्र ने परीक्षा में नकल पकड़े जाने के बाद तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। छात्र बिहार का रहने वाला था। वह कंप्यूटर साइंस प्रथम वर्ष में पढ़ रहा था। वह शनिवार को परीक्षा के दौरान पकड़े जाने और उत्तर पुस्तिका जब्त होने से परेशान था। इसके बाद उसने एक निर्माणाधीन इमारत की 12वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस को मौके से उसके बैग में पहचान पत्र और जहर की एक बोतल भी मिली है।

12वीं मंजिल से कूदकर दी जान

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक निजी विश्वविद्यालय के 19 वर्षीय छात्र ने परीक्षा में नकल पकड़े जाने पर तनाव में आकर अपनी जान दे दी। छात्र ने एक निर्माणाधीन इमारत की 12वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। यह दुखद घटना शनिवार को बगरू इलाके में हुई। पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जमा किए।

तनाव में था छात्र

मृतक की पहचान बिहार के पटना निवासी प्रियांशु राज के रूप में हुई है। वह कंप्यूटर साइंस प्रथम वर्ष का छात्र था और कॉलेज हॉस्टल में रहता था। थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार गोदारा के अनुसार, परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़े जाने पर उसकी उत्तर पुस्तिका और नोट्स जब्त कर लिए गए थे। इसकी वजह से वह तनाव में था।

कॉलेज से 5 किलोमीटर दूर जाकर कूद गया

पुलिस अधिकारी ने बताया कि छात्र ने कॉलेज से करीब पांच किलोमीटर दूर एक निर्माणाधीन इमारत को चुना। वह वहां तक किराये की स्कूटी से पहुंचा और 12वीं मंजिल पर अपना बैग और मोबाइल फोन दीवार पर रखा और नीचे कूद गया। पुलिस ने इमारत से छात्र का बैग और मोबाइल फोन बरामद किया है। बैग में पहचान से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। उसके साथ जहर की एक बोतल भी मिली है।

