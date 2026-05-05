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बच्ची के प्राइवेट पार्ट में सूजन; रेप की आशंका पर जांच, रिपोर्ट ने चौंकाया

May 05, 2026 10:42 pm ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, श्रीगंगानगर
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श्रीगंगानगर में 4 साल बच्ची के साथ रेप की आशंका जताई गई थी लेकिन मेडिकल जांच में यह मामला गलत निकला। बच्ची के अंगों में सूजन रेप के कारण नहीं बल्कि डायबिटीज की वजह से थी।

बच्ची के प्राइवेट पार्ट में सूजन; रेप की आशंका पर जांच, रिपोर्ट ने चौंकाया

राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक चौंकाने वाला मामला आया है। एक माता-पिता ने अपनी 4 साल की बेटी के अंगों में सूजन देखकर रेप की आशंका जताई। पुलिस और अस्पताल में हड़कंप मच गया लेकिन मेडिकल जांच और CCTV फुटेज के बाद सच्चाई कुछ और निकली। डॉक्टरों ने साफ किया कि बच्ची के साथ कोई गलत हरकत नहीं हुई थी। वह गंभीर डायबिटीज से पीड़ित थी। रक्त जांच में इसकी पुष्टि हुई कि सूजन का असली कारण बीमारी थी। यह जानकर परिवार और पुलिस ने राहत तो ली लेकिन इतनी छोटी उम्र में डायबिटीज का पता चलना हैरान कर गया।

गलत हरकत की जताई आशंका

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना रविवार की है। जवाहरनगर थाना क्षेत्र के मौसम विभाग रोड स्थित एक कॉलोनी में रहने वाले एक युवा दंपती अपनी 4 साल की बेटी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। दंपती ने आशंका व्यक्त की कि उनकी बेटी के साथ किसी ने गलत हरकत की है। अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को दे दी।

CCTV फुटेज में कोई संदिग्ध

जवाहरनगर थाना से जांच अधिकारी दलबल के साथ अस्पताल पहुंचे और छानबीन की। दंपती ने अस्पताल में भी यही बयान दिया कि उनकी बच्ची के साथ गलत काम हुआ है। इस पर पुलिस का एक दल तुरंत दंपती के घर पहुंच गया। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो उसमें कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली।

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मेडिकल जांच में डायबिटीज की पुष्टि

उधर, श्रीगंगानगर जिला अस्पताल में बच्ची की मेडिकल जांच शुरू हुई। मेडिकल ने पूरी तरह जांच के बाद खुलासा किया कि बच्ची के साथ कोई रेप नहीं हुआ है। उसके अंग में जो सूजन दिखाई दे रही थी। वह किसी गलत हरकत के कारण नहीं वरन डायबिटीज की वजह से हुई है। बच्ची के रक्त की जांच में डायबिटीज की पुष्टि हुई।

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डायबिटीज के कारण प्राइवेट पार्ट में सूजन

डॉक्टरों ने बताया कि डायबिटीज के कारण ही बच्ची के प्राइवेट पार्ट में सूजन हो गई थी। यह पता चलने पर परिवार और पुलिस दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन 4 वर्षीय बच्ची में डायबिटीज का पता चलना सबको हैरान कर गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, जब दंपती से विस्तार से पूछताछ की गई तो पता चला कि उनके परिवार में कई सदस्य डायबिटीज से पीड़ित हैं। यह बीमारी उनके परिवार में अनुवांशिक रूप से चल रही है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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