पत्नी को कहता था 'काली-मोटी', गोरी बनाने के बहाने जिंदा जलाने वाले पति को सजा-ए-मौत

राजस्थान के उदयपुर की एक अदालत ने पत्नी को जलाकर मार डालने के दोषी एक पति को मौत की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायालय ने सजा-ए-मौत के साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, उदयपुरMon, 1 Sep 2025 11:55 AM
राजस्थान के उदयपुर की एक अदालत ने पत्नी को जलाकर मार डालने के दोषी एक पति को मौत की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायालय ने सजा-ए-मौत के साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी ने अपनी पत्नी को 2017 में जिंदा जलाकर मार डाला था। पत्नी को गोरी बनाना का बहाना बनाकर उसे इस कांड को अंजाम दिया था।

वल्लभनगर के नवानिया गांव का रहने वाला किशनदास अपनी पत्नी लक्ष्मी को पसंद नहीं करता था। वह उसे 'काली और मोटी' कहकर चिढ़ाया करता था। जज राहुल चौधरी ने किशनदार को मौत की सजा सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने समाज की आत्मा को झकझोरने वाला अपराध किया है। यह बहुत दुर्लभ और क्रूर है। ऐसी घटनाएं बार-बार ना हो इसके लिए एक ही विकल्प है, दोषी को सजा-ए-मौत।

किशनदास के खिलाफ 14 गवाह और 36 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, जिनसे उसका दोष सिद्ध हुआ। अतिरिक्त लोक अभियोजक दिनेश चंद्र पालीवाल ने बताया कि घटना 24 जून 2017 की है। रात करीब 11 बजे किशनदार ने लक्ष्मी को एक केमिकल दिया। उसने कहा कि यह दवा है और यदि वह पूरे शरीर पर लगाएगी तो गोरी हो जाएगी।

किशनदास ने पत्नी के कपड़े उतारे और उसके शरीर पर वह केमिकल लगा दिया। इसके बाद उसने माजिस की तीली जलाकर उसके शरीर में आग लगा दी। कुछ ही पलों में उसका शरीर लपटों से घिर गया। किशनदास बचे हुए केमिकल को उसके शरीर पर फेंककर फरार हो गया। चीख सुनकर उसके ससुरालवाले दौड़े। घर में मौजूद लोग लक्ष्मी को अस्पताल ले गए। लेकिन उसने दम तोड़ दिया।