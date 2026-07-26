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2 बच्चों को पानी में फेंका, फिर खुद भी कर लिया सुसाइड; जैसलमेर में 4 की मौत

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, जैसलमेर
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राजस्थान के जैसलमेर में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक कपल ने अपने दो मासूम बच्चों को पानी में फेंका और खुद भी सुसाइड कर लिया।

जैसलमेर में माता पिता ने किया सुसाइड
जैसलमेर में माता पिता ने किया सुसाइड

राजस्थान के जैसलमेर में खौफनाक घटना सामने आई है। जिले में एक कपल ने अपने दो नाबालिग बच्चों को पानी की टंकी में फेंकने के बाद खुद भी उसमें छलांग लगा दी। इस घटना में चारों की मौत हो गई। यह घटना रविवार रात रामदेवरा थाना क्षेत्र के लोहारकी गांव में हुई।

भाई ने टंकी में छलांग लगाते हुए देखा

इस मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी देवकिशन ने बताया कि मृतकों की पहचान जसराज (30), उसकी पत्नी निरमा (28), उनके दस साल के बेटे भरत और पांच साल की बेटी मनीषा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, जसराज के भाई ने कथित तौर पर उसे पानी की टंकी में छलांग लगाते हुए देखा और शोर मचाया। जब तक परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे, तब तक चारों की डूबने से मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने चारों को टंकी से बाहर निकालकर पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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पुलिस कर रही जांच

पुलिस को प्रथम दृष्टया यह सामूहिक आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, हालांकि हत्या या अन्य किसी साजिश की आशंका सहित सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। थाना प्रभारी ने कहा कि हम सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रहे हैं। पुलिस टीम ने गांव में स्थित पानी की टंकी का निरीक्षण किया है। परिजनों से शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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