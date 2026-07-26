2 बच्चों को पानी में फेंका, फिर खुद भी कर लिया सुसाइड; जैसलमेर में 4 की मौत
राजस्थान के जैसलमेर में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक कपल ने अपने दो मासूम बच्चों को पानी में फेंका और खुद भी सुसाइड कर लिया।
राजस्थान के जैसलमेर में खौफनाक घटना सामने आई है। जिले में एक कपल ने अपने दो नाबालिग बच्चों को पानी की टंकी में फेंकने के बाद खुद भी उसमें छलांग लगा दी। इस घटना में चारों की मौत हो गई। यह घटना रविवार रात रामदेवरा थाना क्षेत्र के लोहारकी गांव में हुई।
भाई ने टंकी में छलांग लगाते हुए देखा
इस मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी देवकिशन ने बताया कि मृतकों की पहचान जसराज (30), उसकी पत्नी निरमा (28), उनके दस साल के बेटे भरत और पांच साल की बेटी मनीषा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, जसराज के भाई ने कथित तौर पर उसे पानी की टंकी में छलांग लगाते हुए देखा और शोर मचाया। जब तक परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे, तब तक चारों की डूबने से मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने चारों को टंकी से बाहर निकालकर पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस कर रही जांच
पुलिस को प्रथम दृष्टया यह सामूहिक आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, हालांकि हत्या या अन्य किसी साजिश की आशंका सहित सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। थाना प्रभारी ने कहा कि हम सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रहे हैं। पुलिस टीम ने गांव में स्थित पानी की टंकी का निरीक्षण किया है। परिजनों से शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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