राजस्थान कांग्रेस में कलह; गहलोत के सामने ही भिड़ गए धारीवाल और गुंजल समर्थक

संक्षेप: राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी सामने आई है। कोटा में अशोक गहलोत की मौजूदगी में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रहलाद गुंजल के समर्थक आपस में लड़ते नजर आए। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

राजस्थान कांग्रेस में एकबार फिर गुटबाजी सामने आई है। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही कोटा में अशोक गहलोत की मौजूदगी में कांग्रेस के दो गुटों के बीच तनातनी देखी गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने ही पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रहलाद गुंजल के समर्थक आपस में लड़ते नजर आए। हंगामा इतना बढ़ा कि दोनों गुटों में हाथापाई तक भी नौबत आ गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस दौरान बीच बचाव कर रही पुलिस से भी दोनों पक्षों की नोंकझोंक हो गई। अशोक गहलोत अंता में एक सभा को संबोधित करने के लिए शनिवार देर रात को कोटा रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। कोटा से उनको बारां जिले के लिए रवाना होना था। ट्रेन से उतरते ही अशोक गहलोत के सामने शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के समर्थको ने नारेबाजी शुरू कर दी।

दोनों गुटों के समर्थक एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। बीच-बीच में दोनों ही नेताओं के समर्थक गहलोत के पास जाकर नारेबाजी करने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उनको दूर हटाया। चौंकाने वाली बात यह कि गहलोत के स्वागत के लिए ना तो शांति धारीवाल और ना ही प्रहलाद गुंजल ही मौजूद रहे। अशोक गहलोत इस हंगामे को देखते रहे और गाड़ी में बैठकर बारां के लिए रवाना हो गए।

इसके पहले भी 5 अक्टूबर को कोटा में प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल समर्थक सामने हो चुके हैं। कांग्रेस कार्यालय में दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए थे। दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की थी। इस दौरान पर्यवेक्षक और तेलंगाना कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जेट्टी कुसुमा कुमार भी मौजूद थे।

इस तरह कांग्रेस के भीतर गुटबाजी जाहिर हो चुकी है। विश्लेषकों का कहना है कि जब से प्रहलाद गुंजल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। तभी से पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और गुंजल के बीच खींचतान बढ़ गई है। गुंजल जब बीजेपी में थे तो कोटा उत्तर से चुनाव लड़ते रहे। इसी क्षेत्र से पूर्व मंत्री शांति धारीवाल भी कांग्रेस से उम्मीदवार रहते आए हैं। ऐसे में दोनों के बीच खींचतान बढ़ाने की संभावना है। अब पार्टी आलाकमान दोनों में से किसे प्राथमिकता देगा यह वक्त ही बताएगा।