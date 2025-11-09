Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़rajasthan congress confrontation dhariwal and gunjal supporters clash in front of ashok gehlot
राजस्थान कांग्रेस में कलह; गहलोत के सामने ही भिड़ गए धारीवाल और गुंजल समर्थक

राजस्थान कांग्रेस में कलह; गहलोत के सामने ही भिड़ गए धारीवाल और गुंजल समर्थक

संक्षेप: राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी सामने आई है। कोटा में अशोक गहलोत की मौजूदगी में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रहलाद गुंजल के समर्थक आपस में लड़ते नजर आए। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Sun, 9 Nov 2025 04:08 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, कोटा
share Share
Follow Us on

राजस्थान कांग्रेस में एकबार फिर गुटबाजी सामने आई है। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही कोटा में अशोक गहलोत की मौजूदगी में कांग्रेस के दो गुटों के बीच तनातनी देखी गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने ही पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रहलाद गुंजल के समर्थक आपस में लड़ते नजर आए। हंगामा इतना बढ़ा कि दोनों गुटों में हाथापाई तक भी नौबत आ गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस दौरान बीच बचाव कर रही पुलिस से भी दोनों पक्षों की नोंकझोंक हो गई। अशोक गहलोत अंता में एक सभा को संबोधित करने के लिए शनिवार देर रात को कोटा रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। कोटा से उनको बारां जिले के लिए रवाना होना था। ट्रेन से उतरते ही अशोक गहलोत के सामने शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के समर्थको ने नारेबाजी शुरू कर दी।

दोनों गुटों के समर्थक एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। बीच-बीच में दोनों ही नेताओं के समर्थक गहलोत के पास जाकर नारेबाजी करने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उनको दूर हटाया। चौंकाने वाली बात यह कि गहलोत के स्वागत के लिए ना तो शांति धारीवाल और ना ही प्रहलाद गुंजल ही मौजूद रहे। अशोक गहलोत इस हंगामे को देखते रहे और गाड़ी में बैठकर बारां के लिए रवाना हो गए।

इसके पहले भी 5 अक्टूबर को कोटा में प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल समर्थक सामने हो चुके हैं। कांग्रेस कार्यालय में दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए थे। दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की थी। इस दौरान पर्यवेक्षक और तेलंगाना कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जेट्टी कुसुमा कुमार भी मौजूद थे।

इस तरह कांग्रेस के भीतर गुटबाजी जाहिर हो चुकी है। विश्लेषकों का कहना है कि जब से प्रहलाद गुंजल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। तभी से पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और गुंजल के बीच खींचतान बढ़ गई है। गुंजल जब बीजेपी में थे तो कोटा उत्तर से चुनाव लड़ते रहे। इसी क्षेत्र से पूर्व मंत्री शांति धारीवाल भी कांग्रेस से उम्मीदवार रहते आए हैं। ऐसे में दोनों के बीच खींचतान बढ़ाने की संभावना है। अब पार्टी आलाकमान दोनों में से किसे प्राथमिकता देगा यह वक्त ही बताएगा।

रिपोर्ट- योगेंद्र महावर

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Rajasthan News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।