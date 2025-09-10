राजस्थान के स्पीकर महिला MLAs की; कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप, CM पर भी अटैक

विधानसभा स्पीकर पर भी निशाना साधते हुए पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि विधानसभा में आने वाली कांग्रेस महिला विधायकों के बीच क्या बातें हो रही हैं उसको सुनने के लिए स्पीकर ने अपने कार्यालय में एक्सेस ले रखा है और वहां पर बैठकर वह सब बातें सुनते हैं।

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित शहरों के बिगड़ते हालात और अन्य मुद्दों को लेकर बुधवार को कोटा में कांग्रेस की ओर से विशाल प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल, धीरज गुर्जर सहित कई कांग्रेस के पदाधिकारी, नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए।

विधानसभा स्पीकर पर भी निशाना साधते हुए पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि विधानसभा में आने वाली कांग्रेस महिला विधायकों के बीच क्या बातें हो रही हैं उसको सुनने के लिए स्पीकर ने अपने कार्यालय में एक्सेस ले रखा है और वहां पर बैठकर वह सब बातें सुनते हैं। उनकी निजी बातें भी स्पीकर सुनते हैं,यह बड़ी शर्म की बात है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के सीएम के हाथ में कुछ नहीं है। जिन अधिकारियों की वह रोजाना बैठक लेते हैं,वह सिर दर्द की गोली खाकर बैठक में शामिल होते हैं। क्योंकि उनका सिर दुखने लग जाता है,लेकिन काम कुछ नहीं होता।

वहीं डोटासरा ने बताया कि जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है,कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। आए दिन लूट, हत्याएं, डकैती हो रही है। वहीं कई शहरों में सड़कों की हालात पूरी तरह से खराब हो गई है, लेकिन भाजपा के मंत्री सिर्फ कोरी बयान बाजी और कांग्रेस पर निशाना साधने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आज प्रदेश सरकार की हालात ऐसी हो गई है कि वह केंद्र सरकार के इशारे और आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकती। यह सिर्फ पर्ची सरकार बनकर रह गई है। जो सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से दी गई पर्ची पर ही काम करती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ अधिकारियों के समय को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं करते।