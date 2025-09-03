राजस्थान सरकार ने केंद्र को दिखाया ठेंगा! कोचिंग सेंटरों में उम्र की सीमा हटाई

राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार ने कोचिंग सेंटरों के लिए नए ड्राफ्ट बिल में केंद्र सरकार के 16 साल की उम्र सीमा के नियम को हटा दिया है, जिससे कोचिंग संस्थानों को राहत मिलेगी।

राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार ने कोचिंग सेंटरों को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस से अलग हटकर फैसला किया है। केंद्र ने कोचिंग संस्थानों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के दाखिले पर रोक लगाई थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने अपने नए ड्राफ्ट बिल में इस नियम को नजरअंदाज कर दिया है। द राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) बिल, 2025 बुधवार को विधानसभा में पेश होने वाला है और इसमें कई ऐसे बदलाव हैं जो कोटा के कोचिंग उद्योग को नई ताकत दे सकते हैं।

उम्र की सीमा हटाने का फैसला केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 में कोचिंग सेंटरों के लिए देश का पहला नियामक कानून पेश किया था। इसमें साफ कहा गया था कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे या 10वीं पास करने से पहले कोई भी छात्र कोचिंग में दाखिला नहीं ले सकता। लेकिन राजस्थान सरकार ने अपने बिल के संशोधित ड्राफ्ट में इस नियम को शामिल नहीं किया। इसका मतलब है कि अब छोटे बच्चों को भी कोटा जैसे कोचिंग हब में पढ़ने का मौका मिलेगा, जो कोचिंग इंडस्ट्री के लिए बड़ी राहत की बात है।

जुर्माने में ढील, छोटे सेंटरों को छूट टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, नए ड्राफ्ट बिल में नियम तोड़ने की सजा को भी हल्का कर दिया गया है। पहले उल्लंघन के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना था, जिसे अब घटाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। बार-बार नियम तोड़ने की सजा भी 5 लाख से घटाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। इतना ही नहीं, 100 से कम छात्रों वाले छोटे कोचिंग सेंटरों को इस बिल के दायरे से बाहर रखा गया है। यानी, मोहल्ले के हजारों छोटे कोचिंग सेंटरों पर अब कोई सख्ती नहीं होगी।

कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री को मिलेगा बूस्ट पिछले कुछ समय से कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री मुश्किल दौर से गुजर रही है। दाखिलों में 30-40% की कमी ने इस उद्योग की कमर तोड़ दी थी। अब उम्र की सीमा हटाने और जुर्माने में ढील देने से कोटा के कोचिंग सेंटरों को नई जान मिलेगी। यह कदम न केवल कोचिंग मालिकों के लिए फायदेमंद है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे सकता है।

विपक्ष का तीखा हमला विपक्ष के नेता टीकाराम जुली ने इस ड्राफ्ट बिल को कोचिंग मालिकों का तयशुदा नुस्खा करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कोचिंग इंडस्ट्री के दबाव में आकर यह बिल तैयार किया है। जुली ने तंज कसते हुए कहा, "यह बिल बच्चों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि कोचिंग मालिकों के फायदे के लिए बनाया गया है। केंद्र सरकार के नियमों को नजरअंदाज कर सीएम शर्मा, पीएम मोदी के फैसले को चुनौती दे रहे हैं।"