आप जादूगर हैं, लेकिन...; राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने गहलोत पर निशाना साधा
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी आप जादूगर हैं, लेकिन कांग्रेस में आप अपनी चालाकी के लिए जाने जाते हैं। आप इसमें माहिर हैं। कांग्रेस के लोग ही मुझे ऐसा बताते हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शनिवार को राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला किया। शर्मा ने पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार तथा कर्मचारियों की सैलरी में देरी का आरोप लगाया। उदयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने राज्य के कर्मचारियों को समय पर पेमेंट के मामले में मौजूदा सरकार के रिकॉर्ड की तुलना पिछली सरकार के समय हुई लगातार देरी से की।
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी, आप जादूगर हैं, लेकिन कांग्रेस में आप अपनी चालाकी के लिए जाने जाते हैं। आप इसमें माहिर हैं। कांग्रेस के लोग ही मुझे ऐसा बताते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके समय में हमारे कर्मचारियों को सैलरी कैसे मिलती थी? रोडवेज कर्मचारियों को आठ या नौ महीने बाद सैलरी मिलती थी। आज आप देखेंगे कि उन्हें पेंशन का पैसा कैसे मिलता था। आज हम कह सकते हैं कि राजस्थान में सभी को समय पर पेमेंट मिल रहा है। शर्मा ने कहा कि मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के लोग जानते हैं कि आपके मंत्री और अधिकारी जेल में हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, इसलिए वे जेल में हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को उदयपुर के दूध तलाई वन क्षेत्र (पिछोला) में आयोजित 'राज्य स्तरीय वन महोत्सव' का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने राजस्थान में पर्यावरण को बढ़ावा देने के प्रयासों को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से जोड़ा।उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान लगातार हरा-भरा हो रहा है। मानवता का कल्याण प्रकृति के संरक्षण और सम्मान में ही निहित है। वे हमेशा कहते हैं कि हमारी परंपरा भी हमें ऐसा सही आचरण करने के लिए प्रेरित करती है। आपने देखा होगा कि 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया और 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की शुरुआत की। आज यह एक जन-आंदोलन बन गया है।
उन्होंने लोगों से इस पहल में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान के लोगों से कहना चाहता हूं कि वे जरूर 'मां के नाम एक पेड़' लगाएं। साथ ही, अपनी माताओं की यादों को भी संजोकर रखें। आइए, हम आने वाली पीढ़ियों को भी बताएं कि हम उनके लिए फल, छाया और एक सुरक्षित पर्यावरण छोड़कर जा रहे हैं। पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के अलावा यह अभियान महिलाओं के प्रति सम्मान और समर्पण दिखाने की एक अनोखी पहल है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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