2009-10 में किसने बदली अरावली की परिभाषा, CM भजनलाल का पलटवार; कहा- लौटाना होगा पैसा
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को अरावली पर्वत श्रृंखला पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के बयानों पर पलटवार किया। शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। सीएम शर्मा ने आरोप लगाया कि अरावली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन कार्य कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। उन्होंने सवाल उठाया कि 2002-03 और 2009-10 में अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा किसने बदली थी।
सीएम शर्मा ने कांग्रेस पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाते हुए पूछा कि अरावली की परिभाषा किसने बदली और उन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में कितने खनन पट्टे जारी किए गए थे? शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार अरावली श्रृंखला की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शासन के दौरान अरावली क्षेत्र में पत्थर और रेत खनन की भी अनुमति थी। सीएम ने कहा कि गहलोत केवल शोर मचा रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं।
सीएम ने कांग्रेस नेताओं पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) सहित कई मुद्दों पर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब हम CAA लाए तो उन्होंने अफवाहें फैलाकर दहशत पैदा की। हमारी सरकार ने इसे लागू किया और विस्थापित लोगों को भूमि स्वामित्व भी दिया। चुनावी प्रक्रिया और नागरिकता सत्यापन जैसे मुद्दों पर कांग्रेस की आलोचना का जिक्र करते हुए शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार अवैध प्रवासियों को राज्य में रहने की अनुमति नहीं देगी।
गहलोत पर निशाना साधते हुए शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'न खाऊंगा-न खाने दूंगा' वाले बयान का हवाला देते हुए सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने वाले किसी भी आदमी को लिया हुआ पैसा लौटाना होगा।