डिस्प्ले पिक्चर बदलना काफी नहीं, अरावली विवाद पर CM भजनलाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना
अरावली पर्वतमाला में खनन नियमों को लेकर चल रहे विवाद के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि 'सेव अरावली' के नारे के तहत सोशल मीडिया पर डिस्प्ले पिक्चर बदलना काफी नहीं हैं। काम दृढ़ इच्छाशक्ति और ठोस कार्रवाई से होता है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को कहा कि अरावली पर्वतमाला के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार इसके संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
झालावाड़ जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार अरावली पर्वतमाला की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वहां किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 'सेव अरावली' के नारे के तहत सोशल मीडिया पर डिस्प्ले पिक्चर बदलने जैसे अभियान काफी नहीं हैं। काम दृढ़ इच्छाशक्ति और ठोस कार्रवाई से ही होता है। लोगों को गुमराह न करें। हम अरावली पर्वतमाला के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और न ही खनन की अनुमति दी जाएगी।
सीएम शर्मा की ये टिप्पणियां उस दिन आईं जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कई सामाजिक संगठनों ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान भर में विरोध प्रदर्शन किए। शर्मा दुधालिया गांव में भाजपा सरकार के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाए बिना देश का विकास संभव नहीं है। सीएम ने महिलाओं को परिवारों की नींव और राष्ट्र निर्माण की सच्ची सूत्रधार बताया। सीएम शर्मा ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं और दो इंजन वाली सरकार उनके उत्थान के लिए कई कदम उठा रही है।
इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री शर्मा राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सार्थक प्रयास कर रहे हैं। राज्य तेजी से विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर है।
इस कार्यक्रम में शर्मा ने मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत 78 लाख महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में एलपीजी सब्सिडी के रूप में 187.59 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इसके अलावा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 18000 लाभार्थियों को 2500 रुपए की पहली किस्त जारी की।