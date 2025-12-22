Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Rajasthan CM bhajanlal on Aravallis controversy said no mining will be permitted
डिस्प्ले पिक्चर बदलना काफी नहीं, अरावली विवाद पर CM भजनलाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना

डिस्प्ले पिक्चर बदलना काफी नहीं, अरावली विवाद पर CM भजनलाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना

संक्षेप:

Dec 22, 2025 09:16 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, जयपुर
अरावली पर्वतमाला में खनन नियमों को लेकर चल रहे विवाद के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि 'सेव अरावली' के नारे के तहत सोशल मीडिया पर डिस्प्ले पिक्चर बदलना काफी नहीं हैं। काम दृढ़ इच्छाशक्ति और ठोस कार्रवाई से होता है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को कहा कि अरावली पर्वतमाला के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार इसके संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

झालावाड़ जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार अरावली पर्वतमाला की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वहां किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 'सेव अरावली' के नारे के तहत सोशल मीडिया पर डिस्प्ले पिक्चर बदलने जैसे अभियान काफी नहीं हैं। काम दृढ़ इच्छाशक्ति और ठोस कार्रवाई से ही होता है। लोगों को गुमराह न करें। हम अरावली पर्वतमाला के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और न ही खनन की अनुमति दी जाएगी।

सीएम शर्मा की ये टिप्पणियां उस दिन आईं जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कई सामाजिक संगठनों ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान भर में विरोध प्रदर्शन किए। शर्मा दुधालिया गांव में भाजपा सरकार के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाए बिना देश का विकास संभव नहीं है। सीएम ने महिलाओं को परिवारों की नींव और राष्ट्र निर्माण की सच्ची सूत्रधार बताया। सीएम शर्मा ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं और दो इंजन वाली सरकार उनके उत्थान के लिए कई कदम उठा रही है।

इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री शर्मा राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सार्थक प्रयास कर रहे हैं। राज्य तेजी से विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर है।

इस कार्यक्रम में शर्मा ने मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत 78 लाख महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में एलपीजी सब्सिडी के रूप में 187.59 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इसके अलावा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 18000 लाभार्थियों को 2500 रुपए की पहली किस्त जारी की।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Rajasthan News
