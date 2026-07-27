राजस्थान निकाय चुनाव में कांग्रेस का बड़ा दांव, इन कंडिडेट को देगी 50 फीसदी टिकट
राजस्थान में आगामी शहरी निकाय और पंचायत चुनावों के लिए कांग्रेस ने एक बड़ी घोषणा की है। राजस्थान यूनिट के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नेताओं को बार-बार वार्ड बदलने से बचने की सलाह दी है।
कांग्रेस ने राजस्थान में आगामी शहरी निकाय चुनावों के लिए बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि वह शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 50 साल से कम उम्र के उम्मीदवारों को 50 फीसदी टिकट देने का फैसला है। कांग्रेस की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शहरी निकाय चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक के दौरान यह घोषणा की।
गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस ने शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 50 साल से कम उम्र के उम्मीदवारों को 50 फीसदी टिकट देने का फैसला है। डोटासरा ने टिकट चाहने वाले नेताओं को वार्ड बार-बार बदलने से भी आगाह करते हुए कहा था कि टिकट के बंटवारे में स्थानीय परिस्थितियों और संगठनात्मक पहलुओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केवल टिकट मांगने से यह नहीं माना जा सकता है कि टिकट मिल ही जाएगा। कांग्रेस में एक वार्ड से दूसरे वार्ड में बार-बार जाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। बता दें कि बैठक में फैसला लिया गया कि राजस्थान में आगामी नगर निकायों के चुनावों में जीत के लिए जिला, ब्लॉक, नगर और वार्ड कांग्रेस कमेटियों की बैठकें आयोजित की जाएंगी। इनमें चुनावों की रणनीति तैयार की जाएगी।
राजस्थान निर्वाचन आयोग की ओर से अदालत में पेश की जानकारी के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा 23 सितंबर को होने की संभावना है। मतदान 13 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच विभिन्न चरणों में कराया जा सकता है कि जबकि मतगणना 12 नवंबर को प्रस्तावित है। शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा 17 अगस्त को होने की संभावना है। मतदान 6 और 9 सितंबर को और मतगणना 11 सितंबर को प्रस्तावित है। हालांकि, तिथियों में बदलाव संभव है।
उल्लेखनीय है कि 03 अगस्त तक राजस्थान कांग्रेस कमेटी के सभी जिला प्रभारी एवं सहप्रभारी अपने प्रभार वाले जिला, ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटियों की बैठक लेंगे। यही नहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त विधानसभा कॉर्डिनेटर अपने से संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सभी वार्डों की बैठक लेकर आगामी नगर निकायों के चुनाव के लिए व्यापक चर्चा कर प्रचार-प्रसार की रणनीति बनाएंगे।
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लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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