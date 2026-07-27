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राजस्थान निकाय चुनाव में कांग्रेस का बड़ा दांव, इन कंडिडेट को देगी 50 फीसदी टिकट

By Krishna Bihari Singh
भाषा, जयपुर
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राजस्थान में आगामी शहरी निकाय और पंचायत चुनावों के लिए कांग्रेस ने एक बड़ी घोषणा की है। राजस्थान यूनिट के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नेताओं को बार-बार वार्ड बदलने से बचने की सलाह दी है।

Govind Singh Dotasra
गोविंद सिंह डोटासरा ने आगामी शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में कांग्रेस की रणनीति को लेकर बड़ी घोषणा की है।

कांग्रेस ने राजस्थान में आगामी शहरी निकाय चुनावों के लिए बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि वह शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 50 साल से कम उम्र के उम्मीदवारों को 50 फीसदी टिकट देने का फैसला है। कांग्रेस की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शहरी निकाय चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक के दौरान यह घोषणा की।

गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस ने शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 50 साल से कम उम्र के उम्मीदवारों को 50 फीसदी टिकट देने का फैसला है। डोटासरा ने टिकट चाहने वाले नेताओं को वार्ड बार-बार बदलने से भी आगाह करते हुए कहा था कि टिकट के बंटवारे में स्थानीय परिस्थितियों और संगठनात्मक पहलुओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केवल टिकट मांगने से यह नहीं माना जा सकता है कि टिकट मिल ही जाएगा। कांग्रेस में एक वार्ड से दूसरे वार्ड में बार-बार जाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। बता दें कि बैठक में फैसला लिया गया कि राजस्थान में आगामी नगर निकायों के चुनावों में जीत के लिए जिला, ब्लॉक, नगर और वार्ड कांग्रेस कमेटियों की बैठकें आयोजित की जाएंगी। इनमें चुनावों की रणनीति तैयार की जाएगी।

राजस्थान निर्वाचन आयोग की ओर से अदालत में पेश की जानकारी के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा 23 सितंबर को होने की संभावना है। मतदान 13 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच विभिन्न चरणों में कराया जा सकता है कि जबकि मतगणना 12 नवंबर को प्रस्तावित है। शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा 17 अगस्त को होने की संभावना है। मतदान 6 और 9 सितंबर को और मतगणना 11 सितंबर को प्रस्तावित है। हालांकि, तिथियों में बदलाव संभव है।

उल्लेखनीय है कि 03 अगस्त तक राजस्थान कांग्रेस कमेटी के सभी जिला प्रभारी एवं सहप्रभारी अपने प्रभार वाले जिला, ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटियों की बैठक लेंगे। यही नहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त विधानसभा कॉर्डिनेटर अपने से संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सभी वार्डों की बैठक लेकर आगामी नगर निकायों के चुनाव के लिए व्यापक चर्चा कर प्रचार-प्रसार की रणनीति बनाएंगे।

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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