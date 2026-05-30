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राजस्थान के चुरू में काली-पीली आंधी का कहर, दिन में छाया अंधेरा; रेत के बवंडर का खौफनाक वीडियो वायरल

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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स्थानीय लोगों के अनुसार दोपहर के समय अचानक तेज हवाएं चलनी शुरू हुईं। इसके बाद रेत और धूल के घने बादल पूरे इलाके में फैल गए। सड़कें, खेत और आसपास का पूरा परिदृश्य धूल की मोटी परत में छिप गया।

राजस्थान के चुरू में काली-पीली आंधी का कहर, दिन में छाया अंधेरा; रेत के बवंडर का खौफनाक वीडियो वायरल

राजस्थान के चुरू में शनिवार को धूल का ऐसा बवंडर देखा गया कि दिन में ही अंधेरे जैसे हालात बन गए। जिले के कई इलाकों में काली-पीली धूलभरी आंधी ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवाओं के साथ उठे रेत के विशाल गुबार ने देखते ही देखते आसमान को ढक दिया और विजिबिलिटी लगभग शून्य के करीब पहुंच गई। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।

स्थानीय लोगों के अनुसार दोपहर के समय अचानक तेज हवाएं चलनी शुरू हुईं। इसके बाद रेत और धूल के घने बादल पूरे इलाके में फैल गए। सड़कें, खेत और आसपास का पूरा परिदृश्य धूल की मोटी परत में छिप गया। कई जगह वाहन चालकों को अपनी गाड़ियां रोकनी पड़ीं क्योंकि आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था।

यातायात पर पड़ा असर

धूलभरी आंधी के कारण हाईवे और प्रमुख सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हुई। कम दृश्यता की वजह से वाहन चालकों को काफी सावधानी बरतनी पड़ी। प्रशासन ने भी लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की।

मौसम विभाग ने पहले ही जताई थी संभावना

मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तेज आंधी, धूलभरी हवाओं और बारिश की संभावना जताई थी। चूरू में आई यह आंधी उसी मौसम प्रणाली का हिस्सा मानी जा रही है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है।

गर्मी से मिली राहत, लेकिन बढ़ी परेशानी

तेज आंधी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली, लेकिन धूल के कारण आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खुले में मौजूद लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी की शिकायतें भी सामने आईं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो

चूरू में आई इस भयावह धूलभरी आंधी के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो में विशाल धूल के बादल पूरे इलाके को निगलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे दिन में भी रात जैसा माहौल बन गया। फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।

पूरे राजस्थान पर क्या अपडेट

पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के कई क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में तेज आंधी और बारिश का दौर अभी जारी रहेगा और इस दौरान कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकता है।

मौसम केंद्र (जयपुर) के मुताबिक शनिवार सुबह तक 24 घंटों में कुछ भागों में आंधी चली और बारिश हुई। सर्वाधिक बारिश धौलपुर के बाड़ी में 58 मिलीमीटर दर्ज की गई। मौसम केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शनिवार को भी बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर संभागों के कुछ भागों में दोपहर बाद 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से तेज आंधी चलेगी तथा कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। केंद्र ने कहीं-कहीं ओलावृष्टि एवं वज्रपात होने का भी अनुमान लगाया है। राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी-बारिश की गतिविधियां अगले चार-पांच दिन जारी रहने की संभावना है। फलस्वरूप इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री से नीचे रहने तथा 'लू' से राहत बने रहने का अनुमान है।

भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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