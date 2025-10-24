Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़rajasthan byawar accident 4 died of one family
ब्यावर में दर्दनाक हादसा! एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत

ब्यावर में दर्दनाक हादसा! एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत

संक्षेप: राजस्थान के ब्यावर में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई है। 

Fri, 24 Oct 2025 10:31 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, ब्यावर
share Share
Follow Us on

राजस्थान के ब्यावर जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां गुरुवार शाम हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि ब्यावर-मसूदा मार्ग पर यह हादसा तेज रफ्तार ट्रेलर और टैम्पो की आमने-सामने की टक्कर के कारण हुआ। इसमें दंपत्ति और उनके दो बच्चों की मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना खीमपुरा घाट के पास उस समय हुई जब परिवार भाई दूज मनाने के लिए महिला के मायके जा रहा था। उनके साथ यात्रा कर रहे दो अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वृत्ताधिकारी (ब्यावर) राजेश कसाना ने बताया कि मृतकों की पहचान सेंदड़ा रोड स्थित गोविंदपुरा निवासी राजू काठा (35), उनकी पत्नी पूनम (33) और उनके बच्चों हिना (13) और अलीशा (11) के रूप में हुई है। दंपत्ति के दो छोटे बेटे साहिल (9) और लकी (6) गंभीर रूप से घायल हो गए तथा उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

कसाना ने बताया कि परिवार एक टैम्पो में सवार था, तभी विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ़्तार ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टैम्पो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। पुलिस ने बताया कि ट्रेलर चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Rajasthan News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।