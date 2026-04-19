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अजमेर में बड़ा हादसा; पुष्कर घाटी की खाई में गिरी बस, 2 महिलाओं की मौत, 31 घायल

Apr 19, 2026 04:29 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, अजमेर
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राजस्थान के अजमेर में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से भरी एक बस पुष्कर घाटी की खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में दो महिलाओं की मौत हो गई हैं जबकि 31 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों और बचाव दल ने घायलों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया।

अजमेर में बड़ा हादसा; पुष्कर घाटी की खाई में गिरी बस, 2 महिलाओं की मौत, 31 घायल

राजस्थान के अजमेर जिले में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। पुष्कर घाटी के पास यात्रियों से भरी एक बस बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 31 अन्य घायल हो गए। यात्री एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए कपड़ों की रस्सियां बनाकर घायलों को बाहर निकाला। बचाव कार्य में SDRF और पुलिस ने भी मदद की। सभी घायलों का इलाज अजमेर के जेएलएन अस्पताल में चल रहा है।

सर्किल ऑफिसर (ग्रामीण) रामचंद्र चौधरी के अनुसार, यह हादसा सांझीसर से थोड़ा आगे हुआ, जब बस मुख्य सड़क से बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई और 31 लोग घायल हो गए। बस खाई में गिरने के बाद पेड़ों और झाड़ियों में फंस गई। यात्री अजमेर से पुष्कर की ओर एक गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे।

गिरते ही मची चीख-पुकार

पुलिस के अनुसार, यह हादसा बस के ब्रेक फेल होने के कारण हुआ। बस में तकनीकी खराबी की वजह से दुर्घटना घटी। बस नोसर घाटी से गुजर रही थी तभी ड्राइवर ने उस पर से कंट्रोल खो दिया और बस रेलिंग तोड़कर खाई में जा गिरी। बस के खाई में गिरते ही चीख-पुकार मच गई। हादसे के बाद आवाज सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े।

हादसे के बाद पुष्कर घाटी मार्ग पर लगा जाम

लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन कर के घटना की जानकारी दी। सबसे पहले स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को बस से निकालकर पहले पुष्कर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां से गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए अजमेर के जेएलएन अस्पताल भेज दिया गया। हादसे के कारण पुष्कर घाटी मार्ग पर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह ठप हो गया।

ड्राइवर मौके से फरार

रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल कोबरा टीम के सुखदेव भट्ट ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस के खाई में गिरने से पहले ही ड्राइवर कूदकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है।

मुआवजे की उठी मांग

घटना के बाद मृतकों के परिजनों और स्थानीय लोगों ने उचित मुआवजे की मांग की है। कांग्रेस नेता नौरत गुर्जर ने कहा कि मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए और बस के परमिट व फिटनेस की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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30 मरीजों का चल रहा इलाज

बताया जाता है कि जब स्थानीय लोग हादसे वाली जगह पहुंचे और कपड़ों की रस्सियां बनाकर घायलों को खाई से बाहर निकालकर उनकी जान बचाई। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अरविंद खरे ने बताया कि 30 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक मरीज को छुट्टी दे दी गई है। पुलिस और प्रशासन की टीमें हादसे के सही कारणों की जांच कर रही हैं। पुलिस पता कर रही है कि हादसे में किसी की चूक तो नहीं थी।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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