राजस्थान में 13 साल की लड़की से गैंगरेप मामले में बड़ा ऐक्शन, 3 होटलों पर गरजा बुलडोजर
राजस्थान के श्रीगंगानगर में पिछले दिनों 13 साल की लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। इस दौरान बच्ची को पांच दिनों तक कैद में रखा गया और 20 से ज्यादा लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया।
राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 साल की लड़की से हुए गैंगरेप के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। बुधवार को मामले से जुड़े तीन होटलों को ध्वस्त कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि अब तक इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भारी पुलिस और प्रशासनिक मौजूदगी के बीच जेसीबी मशीनों से होटल खुंगर, जॉय इन और होटल सफायर को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया।
ध्वस्तीकरण अभियान उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट नयन गौतम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा, उपाधीक्षक विष्णु खत्री और 50 से अधिक पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पुलिस अधीक्षक हरीशंकर ने कहा, अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जांच जारी है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
पांच दिन में 20 ज्यादा लोगों ने किया रेप
मामला 23 जून को सामने आया था जब पुलिस ने शहर के एक होटल पर छापा मारकर नाबालिग लड़की को कैद से मुक्त कराया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि होटल मालिक और प्रबंधक उसे कैद में रखकर अलग-अलग लोगों को बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म करा रहे थे। आरोप है कि पांच दिनों में नाबालिग के साथ 20 से अधिक लोगों ने अलग-अलग होटलों में दुष्कर्म किया।
सड़कों पर उतरे लोग
एफआईआर के अनुसार, कई होटल मालिक और संचालक इस शोषण में शामिल थे।इस घटना के खुलासे के बाद शहर में आक्रोश फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपियों की गिरफ्तारी व सख्त कार्रवाई की मांग की। लगातार दबाव के चलते प्रशासन ने तीन होटलों पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया।
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अदिति शर्मा
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