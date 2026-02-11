Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़rajasthan budget 2026 new scheme for self employment announcement on paper leak
10 लाख रुपये तक लोन; राजस्थान के बजट में स्वरोजगार के लिए नई योजना; पेपर लीक पर भी ऐलान

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। किसानों, महिलाओं और युवाओं को कई तोहफे दिए गए हैं। दिया कुमारी ने युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की।

Feb 11, 2026 12:26 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। किसानों, महिलाओं और युवाओं को कई तोहफे दिए गए हैं। दिया कुमारी ने युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और समय पर भर्ती परीक्षाएं कराने के लिए भी दो कदमों की घोषणा की।

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करते हुए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम प्रस्ताव रखे और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, 'इसके तहत एक लाख यवुाओं को 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 100 फीसदी ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी अनुदान की सुविधा दी जाएगी। इस योजना पर एक हजार करोड़ की राशि खर्च की जाएगी।' वित्त मंत्री ने कहा कि आगामी वर्ष में इस योजना के तहत 30 हजार युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा।

पेपर लीक रोकने के लिए इंतजाम

दिया कुमारी ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं में पादर्शिता बढ़ाने से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगी है। जिससे युवाओं में नई आशा का संचार हुआ है। इस बात पर विपक्ष की ओर से टोका-टाकी के बीच दिया कुमारी ने कहा, 'इसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की घोषणा करती हूं। साथ ही हमारे द्वारा घोषित भर्ती परीक्षाएं निर्बाध और समय से हो सके इसके लिए ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर सुविधा का निर्माण किया जाएगा।'

राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 2026-27 में 21 लाख 52,100 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास व सबका प्रयास' के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रदेश को आर्थिक समृद्धि, सतत व समावेशी विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं।' उन्होंने कहा, 'विकसित राजस्थान@2047 को साकार करने के लिए इस विकास यात्रा में गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी शक्ति की अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नीत हमारी सरकार ने सेवा, समर्पण एवं सुशासन को प्राथमिकता दी है।'

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

Rajasthan News
