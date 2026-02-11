Rajasthan Budget 2026 LIVE: राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा बजट, जानिए किसे क्या मिला

Anubhav Shakya
| लाइव हिन्दुस्तान,जयपुर | Wed, 11 Feb 2026 11:28 AM IST
11 Feb 2026, 11:28:39 AM IST
Rajasthan Budget 2026 LIVE Update : राजस्थान की भजनलाल सरकार आज अपने कार्यकाल का तीसरा और अब तक का सबसे अहम पूर्ण बजट पेश कर रही है। उप-मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी (Diya Kumari) राज्य का वित्तीय लेखा-जोखा विधानसभा में रख रही हैं। 'विकसित राजस्थान @2047' के रोडमैप पर आधारित इस बजट से प्रदेश के युवाओं को नई भर्तियों और किसानों को सम्मान निधि में बढ़ोतरी की भारी उम्मीदें हैं। एक तरफ जहां सरकार इसे समावेशी और ऐतिहासिक बता रही है, वहीं विपक्ष ने कर्ज और पुराने वादों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। बजट भाषण की पल-पल की जानकारी और बड़े ऐलानों को जानने के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।
Rajastha Budget Infra Boost: राजस्थान की सड़कों का होगा कायाकल्प
2000 कैमरे और नए पुल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वित्त मंत्री ने खजाना खोल दिया है।
11 Feb 2026, 11:27:01 AM IST
- रोड सेफ्टी: हाईवे और शहरों में 2000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिस पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। लक्ष्य है सड़क दुर्घटनाओं में 90% की कमी लाना।
- नए पुल: प्रदेश में 15 नए ROB और RUB (रेलवे ओवर ब्रिज/अंडर ब्रिज) बनाए जाएंगे, जिनकी लागत 920 करोड़ रुपये होगी।
- मरम्मत: बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए ₹500 करोड़ का अलग से प्रावधान किया गया है,।
Rajasthan Budget 2026: आम आदमी की जेब में आएगा ज्यादा पैसा?
दीया कुमारी ने दावा किया है कि राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। उन्होंने अनुमान जताया है कि वर्ष 2026-27 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) बढ़कर 2.23 लाख रुपये हो जाएगी, जो पहले करीब 1.68 लाख रुपये थी।
11 Feb 2026, 11:24:47 AM IST
बजट में 41% की बढ़ोतरी
वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार बजट का कुल आकार 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये रखा गया है। यह पिछले साल के मुकाबले 41.39% अधिक है, जो इसे राजस्थान के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट बनाता है।
11 Feb 2026, 11:19:43 AM IST
'2026-27 में वित्तीय व्यय 21 लाख 52100 करोड़ अनुमानित'
राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बताया कि कि साल 2026-27 में वित्तीय व्यय 21 लाख 52100 करोड़ अनुमानित है। प्रति व्यक्ति आय भी 167000 से बढ़कर 2 लाख 2349 रुपए तक पहुंच जाएगी।
11 Feb 2026, 11:04:40 AM IST
विधानसभा में बजट पेश कर रहीं वित्त मंत्री
राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी बजट 2026 पेश कर रही हैं।
11 Feb 2026, 11:03:56 AM IST
विधानसभा पहुंचीं बजट की कॉपियां, सुरक्षा चाक-चौबंद
वित्त विभाग के अधिकारियों की देखरेख में बजट दस्तावेजों की कॉपियां विधानसभा परिसर में पहुंच चुकी हैं। बताया जा रहा है कि करीब 225 कॉपियां सदन में लाई गई हैं। स्पीकर वासुदेव देवनानी भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। ठीक 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी और वित्त मंत्री अपना भाषण पढ़ना शुरू करेंगी।
11 Feb 2026, 11:01:24 AM IST
CM भजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंचे
विधानसभा में थोड़ी देर में राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंच चुके हैं। उनके साथ तमाम मंत्री और विधायक भी विधानसभा पहुंचे हैं।
11 Feb 2026, 10:57:45 AM IST
विपक्ष का तीखा हमला- 'उधार लेकर घी पी रही सरकार'
बजट भाषण शुरू होने से पहले ही सियासी पारा चढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि यह 'जुमलों की बरसात' वाला बजट होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दो बजट की केवल 26% घोषणाएं ही पूरी हो पाई हैं। कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने भी तंज कसते हुए कहा कि सरकार कर्ज के बोझ तले दबी है और "उधार लेकर घी पीने" का काम कर रही है।
11 Feb 2026, 10:55:46 AM IST
'ब्राउन' नहीं, इस बार 'भगवा' बैग में आया बजट
सदन में बजट पेश होने से कुछ ही देर पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वित्त मंत्री दीया कुमारी इस बार पारंपरिक भूरे रंग के लेदर बैग (ब्रीफकेस) के बजाय 'भगवा रंग' के बैग में बजट लेकर पहुंची हैं। वित्त मंत्री आज पूरी तरह राजस्थानी रंग में रंगी नजर आ रही हैं और उन्होंने पारंपरिक 'फागणिया और बंधेज' की साड़ी पहनी हुई है।
