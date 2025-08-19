Rajasthan Blue Drum Case Wife Shocking Revelation after killing Husband गुस्सा आ गया था…; पति की हत्या कर नीले ड्रम में भरने वाली पत्नी ने क्या बताया, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Rajasthan Blue Drum Case Wife Shocking Revelation after killing Husband

गुस्सा आ गया था…; पति की हत्या कर नीले ड्रम में भरने वाली पत्नी ने क्या बताया

राजस्थान के खैरथल के किशनगढ़ बॉस में नीले ड्रम में मिले शव के मामले में नया अपडेट सामने आया है। मृतक हंसराज की पत्नी लक्ष्मी ने बताया की 15 अगस्त की रात को उसका पति ,प्रेमी और वो खुद कमरे में बैठे थे, तभी पति हंसराज उसके साथ मारपीट करने लगा।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अलवरTue, 19 Aug 2025 05:33 PM
share Share
Follow Us on
गुस्सा आ गया था…; पति की हत्या कर नीले ड्रम में भरने वाली पत्नी ने क्या बताया

राजस्थान के खैरथल के किशनगढ़ बॉस में नीले ड्रम में मिले शव के मामले में नया अपडेट सामने आया है। मृतक हंसराज की पत्नी लक्ष्मी ने बताया की 15 अगस्त की रात को उसका पति ,प्रेमी और वो खुद कमरे में बैठे थे, तभी पति हंसराज उसके साथ मारपीट करने लगा। आरोपी जितेंद्र शर्मा बीच बचाव करने लगा लेकिन गुस्से में आकर हंसराज की हत्या कर दी । मृतक की पत्नी ने कबूला जब से वो भट्टे में आई तब से आरोपी जितेंद्र से उसका संपर्क हुआ।

मृतक के बेटे ने बताया वारदात वाली रात की दास्तान

खैरथल एसपी मनीष कुमार ने बताया कि जब मृतक के बच्चों से इस पूरे मामले में पूछताछ की तो उन्होंने बताया की घटना वाली रात को मकान मालिक का बेटा मेरे पापा और मम्मी कमरे पर बैठे शराब पी रहे थे । तभी किसी बात को लेकर मेरे पापा मम्मी को मारने लगे लेकिन उसी दौरान अंकल जितेंद्र ने पापा से मम्मी को बचाया । उसी दौरान मम्मी ने हमे सोने के लिए भेज दिया । रात को जब मृतक के बेटे हर्षल की नींद खुली तो पापा बेड पर पड़े थे । साथ ही मम्मी और अंकल पास ही खड़े थे । थोड़ी देर बाद मम्मी और अंकल पानी से भरे ड्रम को खाली कर लाए और पापा को ड्रम में डाल कर छुपा दिया। साथ ही ऊपर से नमक डाल दिया ।।

आरोपी जितेंद्र की पत्नी की हो गई थी मौत

पुलिस अधीक्षक खैरथल मनीष कुमार ने बताया की आरोपी जितेंद्र की पत्नी की मौत कई साल पहले हो गई थी और उसके अन्य महिलाओं से संबंध थे, इस बारे में जांच की जा रही है । लेकिन तिजारा के पास ईंट भट्ठे पर उसके हंसराज की पत्नी से अवैध संबंध बन गए थे। बारिश का मौसम होने के कारण ईंट भट्ठे पर काम बंद हो गया था । इस पर आरोपी जितेंद्र हंसराज और उसकी पत्नी बच्चों को अपने घर के ऊपर बने कमरे के किराए पर लेकर आ गया। यहां 15 अगस्त को ये वारदात कर मोके से फरार हो गए थे ।

अलवर के रामगढ़ में ईंट भट्ठा मालिक ने पहचाना और पुलिस को दी सूचना

एसपी ने बताया की आरोपी वारदात के बाद अलवर जिले के रामगढ़ में बने ईंट भट्ठे पर काम मांगने गए तो ईंट भट्ठा मालिक ने सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो को देख पहचान लिया । जिसके बाद पुलिस को सूचना दी लेकिन पुलिस के आने की सूचना लगते ही आरोपी भाग गए। हालांकि ईंट भट्ठे पर काम करने वाले लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और फिर मौके पर पहुंची पुलिस को सौंप दिया । खैरथल पुलिस प्रेमी और मृतक की पत्नी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा । इनपुट हंसराज