Rajasthan Blue Drum Case Wife Killed Husband With Lover Here Is the reason राजस्थान ब्लू ड्रम केस: पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रास्ते से हटाया, पुलिस ने किया गिरफ्तार, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Rajasthan Blue Drum Case Wife Killed Husband With Lover Here Is the reason

राजस्थान ब्लू ड्रम केस: पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रास्ते से हटाया, पुलिस ने किया गिरफ्तार

राजस्थान के अलवर के खैरथल जिले नीले ड्रम में मिली लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। किशनगढ़ बॉस कस्बे में स्थित एक घर में नीले ड्रम में शख्स की लाश मिली थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि शख्स की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अलवरTue, 19 Aug 2025 02:03 PM
share Share
Follow Us on
राजस्थान ब्लू ड्रम केस: पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रास्ते से हटाया, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Rajasthan Blue Drum Case : राजस्थान के अलवर के खैरथल जिले नीले ड्रम में मिली लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। किशनगढ़ बॉस कस्बे में स्थित एक घर में नीले ड्रम में शख्स की लाश मिली थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि शख्स की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। खैरथल पुलिस ने मृतक हंसराज की पत्नी और उसके आशिक को गिरफ्तार किया है । मृतक की पत्नी और प्रेमी वारदात के बाद मोके से फरार हो गए थे । खैरथल पुलिस अधीक्षक ने चार टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश में लगा दी थीं। पुलिस ने मंगलवार सुबह दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। खैरथल पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया की 17 अगस्त की शाम तीन बजे के करीब कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली की आदर्श कालोनी में छत पर रखे नीले ड्रम से बदबू आ रही है । थाना पुलिस मोके पर पहुंची और ड्रम के ऊपर रखे ढक्कन को हटाया तो ड्रम से बदबू आई । साथ ही शव के ऊपर रखे कपड़े को हटाया तो निचे शव मिला। उस पर नमक भी डाला हुआ था। जिस पर चार टीमें गठित कर जांच शुरू की गई । मंगलवार सुबह परिजनों के आने के बाद मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम किया गया । इस दौरान हॉस्पिटल में मौजूद युवक के पिता रोने लगे।

एसपी मनीष कुमार ने बताया-उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के नवादिया नवाजपुर निवासी हंसराम उर्फ सूरज की लाश मिली थी। युवक का धारदार हथियार से गला काटा गया था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर किशनगढ़बास के सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया था। पुलिस ने आरोपी और मृतक हंसराज की पत्नी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि पूरी वारदात के बारे में पता चल सके ।

मीडिया और जनता के जागरूक होने से जल्द पकड़े गए आरोपी

पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया की इस पूरे प्रकरण में मीडिया और आमजन के जागरूकता से पकड़े गए । आरोपी हत्या के बाद रामगढ़ अलवर में ईंट भट्ठे पर काम मांगने के लिए गए थे। यहां पर ईंट भट्ठा मालिक के को मीडिया में खबर देखने के बाद शक हुआ तो लगा की ये वहीं लोग ंहै जिन्होंने युवक की हत्या कर शव ड्रम में डाल दिया था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई । मोके पर पहुंची पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया ।

मृतक के बेटे ने खोला राज, गला दबाकर की मेरे पापा की हत्या

पुलिस जांच में सामने आया की मृतक हंसराज के 8 साल के बेटे ने पूरी घटना को लेकर कई बड़े राज खोले। 8 साल के हर्षल ने बताया कि पापा हंसराज मां सुनीता और अंकल जितेंद्र ने एक साथ शराब पी थी। मां ने दो पैक लिए थे। जबकि अंकल और पापा ने ज्यादा शराब पी थी। उसके बाद पापा उसकी मां को मारने लगे। इस पर अंकल ने उनको बचाया। इस दौरान उसकी मम्मी ने तीनों बच्चों को सोने के लिए भेज दिया और सुला दिया। रात के समय जब हर्षल की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके पापा बेड पर पड़े हुए हैं। सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि पापा बेड पर ही पड़े हुए हैं और उसकी मम्मी और अंकल वहां पर खड़े हुए हैं। कुछ देर में उसके अंकल और मम्मी ने नीले ड्रम में पानी भरा हुआ था। उसको खाली किया और उसमें पापा को डाल दिया और उसमें नमक डालकर ड्रम को छुपा दिया।

उसके बाद उसके अंकल जितेंद्र और उसकी मां उनको लेकर एक ईंट के भट्टे पर पहुंची। हर्षल ने बताया कि उस भट्टे पर काम करने वाले कुछ लोग उसके अंकल के जानने वाले थे। इसलिए वो लोग वहां गए थे। लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई और पुलिस वहां पहुंच गई और उनको पकड़ लिया। मासूम हर्षल ने बताया कि उसके पापा उसकी मम्मी के साथ मारपीट करते थे और बीड़ी पीकर बीड़ी से उसकी मां को जलाते थे। उसने कहा कि एक बार 15 अगस्त को उसके पिता ने गुस्से में उसके ऊपर भी ब्लेड से हमला किया था।

इनपुट हंसराज