rajasthan blue drum case murder during janmashtami by wife and his lover राजस्थान का नीला ड्रम: पत्नी और प्रेमी ने जन्माष्टमी का उठाया फायदा, काट दिया हंसराज का गला
राजस्थान न्यूज़

राजस्थान का नीला ड्रम: पत्नी और प्रेमी ने जन्माष्टमी का उठाया फायदा, काट दिया हंसराज का गला

बताया जा रहा है कि हंसराज की हत्या के लिए सुनीता और जितेंद्र ने जन्माष्टमी का फायदा उठाया। जितेंद्र की मां और अन्य सभी लोग मंदिर गए थे। आरोप है कि जब सभी लोग जन्माष्टमी मनाने में व्यस्त थे सुनीता और जितेंद्र ने हंसराज का गला काट दिया।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, अलवरTue, 19 Aug 2025 10:16 AM
राजस्थान का नीला ड्रम: पत्नी और प्रेमी ने जन्माष्टमी का उठाया फायदा, काट दिया हंसराज का गला

राजस्थान में अलवर के पास हुई एक घटना ने मेरठ के 'नीले ड्रमकांड' की कहानी दोहरा दी है। मेरठ की तरह यहां भी पत्नी ने अपने पति को प्रेमी के साथ मारकर एक नीले ड्रम में पैक कर दिया। कहानी में अंतर सिर्फ इतना है कि मेरठ की मुस्कान ने सीमेंट के साथ ड्रम में पैक किया था और राजस्थान में सुनीता ने शव के साथ ड्रम में नमक डाला ताकि लाश जल्दी गल जाए।

खैरथल-तिजारा जिले में रविवार को 35 साल के हंसराज उर्फ सूरज की लाश छत पर रखे एक नीले ड्रम में मिली। किशनगढ़ बास कस्बे के आदर्श नगर कॉलोनी में किराये के घर में पत्नी के साथ रह रहा हंसराज मूलरूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का था। वह करीब डेढ़ महीने से इस मकान में रह रहा था।

शुरुआती जांच के मुताबिक, मकान मालिक के बेटे जितेंद्र और हंसराज की पत्नी सुनीता के बीच प्रेम संबंध था। रील्स बनाने की शौकीन सुनीता भी जितेंद्र को बहुत पंसद करती थी और उसके साथ जीवन बिताना चाहती थी। आरोप है कि तीन बच्चों की मां सुनीता ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए उसका कत्ल कर दिया। हत्या के बाद बच्चों के साथ दोनों लापता हो गए थे, जिन्हें बाद में पुलिस ने पकड़ लिया।

बताया जा रहा है कि हंसराज की हत्या के लिए सुनीता और जितेंद्र ने जन्माष्टमी का फायदा उठाया। जितेंद्र की मां और अन्य सभी लोग मंदिर गए थे। आरोप है कि जब सभी लोग जन्माष्टमी मनाने में व्यस्त थे सुनीता और जितेंद्र ने हंसराज का गला काट दिया। इसके बाद दोनों ने उसके शव को नीले ड्रम में डाल दिया। जितेंद्र की मां मिथिलेश जब मंदिर से लौटी तो उसने घर में सन्नाटा पाया। हंसराज उसकी पत्त्नी, बच्चे और जितेंद्र सभी गायब थे। लोग सभी को आसपास तलाशते रहे। उन्हें लगा कि कहीं जन्माष्टमी देखने गए होंगे। लेकिन अगले दिन जब बदबू आने लगी तो मिथिलेश ने पुलिस को सूचना दी।

जितेंद्र की पत्नी की हो चुकी थी मौत

सुनीता के साथ गिरफ्तार किया गया मकान मालिक का बेटा जितेंद्र भी शादीशुदा था, लेकिन करीब 12 साल पहले पत्नी की मौत हो गई थी। डेढ़ महीने पहले ही जब हंसराज और उसकी पत्नी मकान में किराये पर रहने के लिए आए तो जितेंद्र ने बहुत जल्द दोनों से दोस्ती कर ली। पहले जितेंद्र और फिर सुनीता के साथ वह उठने-बैठने लगा। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया और इसके लिए हंसराज को रास्ते से हटाने का फैसला किया गया।