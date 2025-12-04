Hindustan Hindi News
राजस्थान: क्या बीजेपी कार्यकर्ता सुनवाई में आमजन को बाहर रखा गया? पढ़िए क्या है पूरा मामला

संक्षेप:

Thu, 4 Dec 2025 01:41 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बुधवार को हुई कार्यकर्ता सुनवाई में आम जनता की भागीदारी ना होने से हंगामा मच गया। दरअसल, पार्टी ने साफ कर दिया कि यह सुनवाई सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए है, आमजन के लिए नहीं। लेकिन इस नियम से कई लोग अनजान थे और अपनी समस्याओं के साथ कार्यालय पहुंचे।

नागौर से आए दिलीप सिंह शेखावत का उदाहरण काफी बोलता है। वह अपने गांव में सरकारी चिकित्सा व्यवस्थाओं की स्थिति सुधारने की मांग लेकर कार्यालय पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रवेश का प्रयास किया, उन्हें रोका गया। दिलीप ने बताया, “मुझे आश्वासन जरूर दिया गया कि मेरी शिकायत सुनी जाएगी, लेकिन मंत्रियों से मिलने का मौका नहीं मिला।”

बता दें कि बुधवार को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और राज्य मंत्री मंजू बाघमार ने कार्यकर्ता सुनवाई की। इस दौरान करीब 100 से अधिक प्रकरण दर्ज किए गए और आवश्यक कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाए गए। लेकिन कार्यालय में यह स्पष्ट कर दिया गया कि यह सुनवाई केवल पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए है, जनसुनवाई नहीं।

बीजेपी कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक ने मीडिया को बताया कि कार्यकर्ता सुनवाई में शामिल होने के लिए व्यक्ति के पास मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी या प्रदेश पदाधिकारी की अनुशंसा होना जरूरी है। “जिससे यह साफ हो सके कि वह बीजेपी कार्यकर्ता है,” पारीक ने कहा।

हालांकि, आम जनता के लिए निराशा की कोई कमी नहीं रही। कई लोग खुद को पार्टी कार्यकर्ता बताते हुए भी सुनवाई में प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि उनकी एप्लिकेशन पर किसी भी पदाधिकारी की सिफारिश नहीं थी। कई लोग तो इससे नाराज होकर सीधे पदाधिकारियों से उलझ पड़े, जबकि कुछ निराश होकर घर लौट गए।

बीजेपी ने आम जनता के लिए भी रास्ता खुला रखा है। सोमवार से बुधवार तक सुबह 9 बजे से दोपहर 11 बजे तक प्रदेश के कोई भी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से मंत्रियों से उनके निवास पर मिल सकते हैं। यह जन सुनवाई न केवल कार्यकर्ताओं बल्कि आम जनता के लिए भी समान रूप से उपलब्ध है।

प्रदेश महामंत्री डॉ. मिथिलेश गौतम ने बताया कि अगले सप्ताह 8 दिसंबर सोमवार को उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा कार्यकर्ता सुनवाई करेंगे। इस दौरान पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा और महामंत्री कैलाश मेघवाल भी उपस्थित रहेंगे।

खैर, यह सुनवाई किसी भी स्थिति में आमजन के लिए खुली नहीं है, लेकिन बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया कि कार्यकर्ताओं की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि आम जनता चाहे कितनी भी समस्या लेकर आए, बिना अनुशंसा के उन्हें मंत्रियों से मिलना मुश्किल है।

संक्षेप में कहा जाए तो, बीजेपी कार्यालय में बुधवार को हुई कार्यकर्ता सुनवाई में जनता का प्रवेश ‘नो एंट्री’ के बोर्ड के पीछे रह गया। कई लोग निराश होकर लौट गए, कुछ नाराज हो गए, लेकिन पार्टी का साफ संदेश था – यह सुनवाई केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए है।

आगामी सोमवार को दीया कुमारी और झाबर सिंह खर्रा के साथ कार्यकर्ता सुनवाई होगी, जहां पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा। आम जनता के लिए रास्ता खुले हैं, बस मंत्रियों के निवास तक जाना होगा।

