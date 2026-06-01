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राजस्थान में ढाई साल बाद BJP को मिला संगठन महामंत्री; बिहार के अजेय कुमार को मिली कमान

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय जनता पार्टी ने करीब ढाई साल बाद राजस्थान में संगठन महामंत्री की नियुक्ति कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने अजेय कुमार को राजस्थान भाजपा का नया संगठन महामंत्री नियुक्त किया है।

राजस्थान में ढाई साल बाद BJP को मिला संगठन महामंत्री; बिहार के अजेय कुमार को मिली कमान

भारतीय जनता पार्टी ने करीब ढाई साल बाद राजस्थान में संगठन महामंत्री की नियुक्ति कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने अजेय कुमार को राजस्थान भाजपा का प्रदेश महामंत्री (संगठन) नियुक्त किया है। लंबे समय से खाली पड़े इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति को आगामी चुनावी तैयारियों और संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

उत्तराखंड में संभाल चुके हैं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

अजेय कुमार मूल रूप से बिहार के निवासी हैं और इससे पहले उत्तराखंड भाजपा में प्रदेश संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्हें संगठनात्मक कार्यों का लंबा अनुभव है। पार्टी नेतृत्व ने अब उन्हें राजस्थान जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी सौंपी है।

जनवरी 2024 से खाली पड़ा था पद

राजस्थान में संगठन महामंत्री का पद जनवरी 2024 से रिक्त था। उस समय तत्कालीन संगठन महामंत्री चंद्रशेखर का तेलंगाना स्थानांतरण कर दिया गया था। इसके बाद से प्रदेश संगठन बिना पूर्णकालिक संगठन महामंत्री के कार्य कर रहा था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस दौरान संगठन और सरकार के बीच समन्वय के साथ-साथ पार्टी के विभिन्न गुटों के बीच संवाद में भी कमी देखने को मिली।

गुटबाजी खत्म करना होगी सबसे बड़ी चुनौती

नए संगठन महामंत्री अजेय कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश भाजपा में मौजूद गुटबाजी को समाप्त कर संगठन को एकजुट करना होगी। पिछले कुछ समय से पार्टी के भीतर अलग-अलग नेताओं और समूहों के बीच राजनीतिक खींचतान की चर्चाएं होती रही हैं। ऐसे में संगठन महामंत्री की भूमिका केवल संगठनात्मक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन्हें सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी।

विधानसभा चुनाव से पहले संगठन मजबूत करने की तैयारी

विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में अभी करीब ढाई साल का समय बाकी है, लेकिन पार्टी ने अभी से संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। अजेय कुमार को संगठन की कमान सौंपना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उनका अनुभव आगामी चुनावी तैयारियों को गति देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

पंचायत और निकाय चुनाव में अहम होगी भूमिका

यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव भी निकट हैं। इन चुनावों को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाता है। ऐसे में संगठन महामंत्री की भूमिका बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने, कार्यकर्ताओं को जोड़ने और चुनावी रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने में महत्वपूर्ण रहेगी।

प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने दी शुभकामनाएं

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने अजेय कुमार की नियुक्ति का स्वागत करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा अजेय कुमार को राजस्थान भाजपा का प्रदेश महामंत्री (संगठन) नियुक्त किए जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने विश्वास जताया कि अजेय कुमार के अनुभव और संगठनात्मक कौशल का लाभ प्रदेश भाजपा को मिलेगा।

संगठनात्मक एकता पर रहेगी सबकी नजर

राजनीतिक दृष्टि से यह नियुक्ति राजस्थान भाजपा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब सभी की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि नए संगठन महामंत्री संगठन में समन्वय स्थापित कर आगामी चुनावी चुनौतियों के लिए पार्टी को किस तरह तैयार करते हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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