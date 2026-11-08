राजस्थान के BJP विधायक जसवंत यादव का निधन, 73 साल की उम्र में ली अंतिम सांस; कैंसर से थे पीड़ित

राजस्थान के पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ. जसवंत यादव का 73 साल की उम्र में रविवार को निधन हो गया। डॉ. यादव ने चार बार विधायक, एक बार सांसद और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई।

राजस्थान के बहरोड़ से भाजपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री जसवंत यादव का लंबे समय तक कैंसर से जूझने के बाद रविवार सुबह जयपुर में निधन हो गया। वह 73 साल के थे। उनके बेटे मोहित यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उनके पिता जसवंत यादव ने सुबह 8.15 बजे अंतिम सांस ली। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जसवंत यादव के निधन पर दुख जताया है।

मोहित यादव ने पोस्ट में कहा, "मुझे गहरे दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पूज्य पिता डॉ. जसवंत यादव जी, बहरोड़ के वर्तमान विधायक, राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अलवर के पूर्व सांसद, अब हमारे बीच नहीं रहे।"

उन्होंने अपने पिता को महान आत्मा बताते हुए कहा कि उनका स्नेह, सादगी और समाज के प्रति समर्पण लोगों की स्मृतियों में हमेशा बना रहेगा। विधायक के निधन की खबर सामने आते ही बहरोड़ एवं पूरे अलवर जिले और प्रदेश की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई।

सीएम भजन लाल ने जताया दुख मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ''बहरोड़ विधायक डॉ. जसवंत यादव जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। दुख की इस घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएँ शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दें। ॐ शांति!''

वहीं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने पोस्ट में लिखा, ''बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक डॉ. जसवंत यादव जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। ईश्वर से प्रार्थना हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति दें। ॐ शांति!''

पैतृक गांव सिलपटा में कल होगा अंतिम संस्कार परिवार के अनुसार, रविवार शाम 4 बजे के बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए अलवर स्थित जसवंत नगर में उनके आवास पर रखा जाएगा। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को दोपहर 3 बजे खैरथल-तिजारा जिले के उनके पैतृक गांव सिलपटा में किया जाएगा।

जसवंत यादव चार बार विधायक रहे और उन्होंने लोकसभा में अलवर का प्रतिनिधित्व किया। वह 2016 से 2018 तक वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार में मंत्री रहे। उन्होंने 1998 में मुंडावर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वर्ष 1999 में वह अलवर से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।