मंदिर दर्शन और नहर में मस्ती; बीकानेर में स्कूल से लौट रहे 3 छात्रों की हो गई दर्दनाक मौत
राजस्थान के बीकानेर में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। गजनेर थाना क्षेत्र में तीन स्कूली छात्रों की इंदिरा गांधी नहर में डूबने से मौत हो गई है। थानाप्रभारी चंद्रजीत भाटी ने बुधवार को बताया कि बीकानेर के तीन स्कूली छात्र राम, करण और लक्की मंगलवार को स्कूल से छुट्टी होने के बाद एक मोटरसाइकिल से कोडमदेसर गांव स्थित भैरूजी मंदिर पहुंचे थे। मंदिर में दर्शन करने के बाद शाम को तीनों बीकानेर लौट रहे थे। तभी रास्ते में इंदिरा गांधी नहर में नहाने के लिए तीनों रुक गए और नहर में उतर गये, लेकिन, गहराई में जाने से वे डूब गए।
उन्होंने बताया कि रात करीब आठ बजे एक राहगीर नहर के पास से गुजर रहा था, तभी उसे एक मोबाइल फोन की घंटी सुनाई दी। वह नजदीक गया तो उसे नहर किनारे एक मोटरसाइकिल खड़ी मिली, साथ ही तीन जोड़ी जूते पड़े थे। राहगीर ने मोबाइल उठाकर बात की और कॉल करने वाले को बताया कि फोन जूते में पड़ा है, पास में दो और जोड़ी जूते हैं, मोटरसाइकिल लावारिस हालत में खड़ी है लेकिन आसपास कोई नहीं दिख रहा।
भाटी ने बताया कि इस सूचना के बाद मृतकों के परिजन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। स्थानीय ग्रामीणों और कुशल तैराकों की मदद से दो छात्रों के शव कुछ ही देर में निकाल लिए, जबकि तीसरे छात्र का शव रात करीब एक बजे बरामद हो सका। शव बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के शवगृह में रखवा दिए गए। शवों का बुधवार सुबह पोस्टमार्टम करने के बाद उनके परिजनों को सौंप दिए।