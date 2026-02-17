बाहर ताला, अंदर काम काला; भिवाड़ी की फैक्ट्री में चाइनीज बारूद से हुआ वह धमाका, जिसमें 7 मरे
अलवर के भिवाड़ी में सोमवार को अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट का अब चीनी कनेक्शन सामने आया है। 7 मजदूरों को जिंदा जला देने वाली घटना की पड़ताल में पता चला है कि फैक्ट्री में कच्चा माल और बारूद चीने से आता था।
अलवर के भिवाड़ी में सोमवार को अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट का अब चीनी कनेक्शन सामने आया है। 7 मजदूरों को जिंदा जला देने वाली घटना की पड़ताल में पता चला है कि फैक्ट्री में कच्चा माल और बारूद चीने से आता था। घटना वाली जगह से कुछ दूरी पर गोदाम में प्लास्टिक के कट्टों में बारूद भरा मिला। फैक्ट्री गेट पर हमेशा ताला लगा रहता था ताकि किसी को पता नही चले कि अंदर क्या हो रा है। फैक्ट्री में ही मजदूरों के खाने और सोने की व्यवस्था की गई थी।
भिवाड़ी के खुशखेड़ा रीको एरिया स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री में 16 फरवरी की सुबह करीब साढ़े 9 बजे धमाका हुआ था। उसमें 7 मजदूर जिंदा जल गए थे, जबकि 4 गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिन्हें एम्स दिल्ली रेफर किया गया है। जांच में फैक्ट्री के एक अवैध गोदाम का पता चला है। इसमें फैक्ट्री का कुछ कच्चा माल मिला है। फैक्ट्री मालिक ने इसे एक महीने पहले ही खाली किया था, लेकिन कुछ कच्चा माल वहीं रह गया था। जांच में यह भी पता चला है कि पटाखों का एक और गोदाम है। ये दोनों गोदाम फैक्ट्री इलाके के 500 मीटर के दायरे में हैं।
गोदाम के अंदर एक बड़े हॉल में कच्चा माल कट्टों में भरा मिला। कट्टे के ऊपर चीन की कंपनी 'अनहुई वानवेई ग्रुप' (अनहुई वांवेई ग्रुप) का नाम था। इसमें रासायनिक उत्पाद (बारूद) था। कुछ खाली रैपर का ढेर भी मिला था, जिनपर मेड इन चाइना लिखा था। खुशखेड़ा में फैक्ट्री में हुआ धमाका इतना तेज था कि लोगों को भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ।
नाबालिग मजदूर ने खोले फैक्ट्री के राज, खाटू श्याम जाने की वजह से बचा
फैक्ट्री में काम करने वाले एक नाबालिग मजदूर ने अवैध पटाखा फैक्ट्री के बारे में कई बातें बताईं। उसने कहा कि यहां बजरी को सुखाया जाता है, जिसमें चांदी का घोल मिलाया जाता है। फिर उसे मशीन में डालकर पटाखे बनाकर पैक किया जाता था। नाबालिग मजदूर ने बताया कि उसे यहां काम करते हुए सात साल हो गए। वह सोमवार को खाटू श्यामजी गया हुआ था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई।
नाबालिग ने बताया की अधिकतर मजदूर बिहार के रहने वाले थे। बारूद के ढेर पर वहां काम करने वाले मजदूरों का बीमा तक नहीं था। उन्हें 20 से 30 हजार रुपए का लालच देकर दिन-रात काम कराया जाता था। उसने बताया कि मजदूरों को पैकेट के हिसाब से 100 रुपए मिलते हैं, जिससे वे महीने में लगभग 30 हजार रुपए कमा लेते हैं। उसने फैक्ट्री के मालिक को कभी नहीं देखा।
रिपोर्ट- हंसराज
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप