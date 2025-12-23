Hindustan Hindi News
रील स्टार कहा इसलिए हुआ ऐक्शन! छात्रों के आरोप पर क्या बोलीं IAS टीना डाबी

रील स्टार कहा इसलिए हुआ ऐक्शन! छात्रों के आरोप पर क्या बोलीं IAS टीना डाबी

संक्षेप:

Dec 23, 2025 02:58 pm IST
राजस्थान के बाड़मेर जिले में कॉलेज छात्रों ने आरोप लगाया है कि परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के बाद उनमें से कुछ को हिरासत में ले लिया गया। यह विरोध प्रदर्शन शनिवार को महाराणा भूपाल (MBC) कन्या महाविद्यालय के बाहर हुआ था। छात्रों का कहना है कि वे परीक्षा फीस में हुई वृद्धि को लेकर अपनी चिंताएं रखने के लिए जिला कलेक्टर टीना डाबी से मिलना चाहते थे। छात्रों ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि कलेक्टर उनकी मांगों को सुनेंगी और इस मुद्दे का सीधा समाधान निकालेंगी।

छात्रों के अनुसार, तनाव तब बढ़ गया जब एक अधिकारी ने टीना डाबी को एक "रोल मॉडल" (आदर्श) बताया। भाजपा समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़े कुछ छात्रों ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई। उन्होंने दावा किया कि डाबी उनकी समस्याओं को सुनने नहीं आईं और उन पर सोशल मीडिया पर अपनी छवि चमकाने पर ज्यादा ध्यान देने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों ने उन्हें "रील स्टार" कहकर संबोधित किया, जो बाद में विवाद का मुख्य कारण बन गया।

धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद, छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके कुछ साथियों को हिरासत में ले लिया। इसके विरोध में और भी छात्र पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए और हिरासत में लिए गए साथियों को तुरंत रिहा करने की मांग करने लगे। इस घटना ने स्थानीय स्तर और सोशल मीडिया, दोनों जगह लोगों का ध्यान खींचा। ABVP ने इस पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया। छात्र संगठन ने कहा कि अपनी राय व्यक्त करना अपराध नहीं माना जाना चाहिए और वे प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ मजबूती से खड़े हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मनोज कुमार ने छात्रों को हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र को न तो गिरफ्तार किया गया और न ही उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। उनके अनुसार, चार छात्र नेताओं को केवल स्थिति को शांत करने के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया था और बाद में उन्हें जाने दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि छात्र पुलिस स्टेशन के पास जमा हुए थे और प्रशासन से माफी की मांग कर रहे थे। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे बात की, जिसके बाद भीड़ वहां से हट गई।

टीना डाबी ने भी इन आरोपों को खारिज कर दिया। एक लिखित बयान में उन्होंने कहा कि किसी को भी गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि फीस वृद्धि का मुद्दा सुलझ जाने के बावजूद, कुछ छात्रों ने सड़क जाम की और हंगामा खड़ा किया।

