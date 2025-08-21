Rajasthan barmer Gurukul Children Burned with Hot Iron Rod for Wetting Beds Shocking Taliban Style Punishment राजस्थान के गुरुकुल में बच्चों के बिस्तर गीला करने पर 'तालिबानी' सजा, गर्म लोहे की छड़ी से दागा, Rajasthan Hindi News - Hindustan
राजस्थान के गुरुकुल में बच्चों के बिस्तर गीला करने पर 'तालिबानी' सजा, गर्म लोहे की छड़ी से दागा

राजस्थान के बाड़मेर में बच्चों के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। बिस्तर गीला करने पर बच्चों को वार्डन ने गर्म लोहे की छड़ी से दागा। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

Gaurav Kala बाड़मेर, भाषाThu, 21 Aug 2025 10:10 AM
राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक गुरुकुल में बच्चों के साथ कथित बर्बरता का मामला सामने आया है। आरोप है कि गुरुकुल के वार्डन ने 10 और 11 साल के मासूम बच्चों को बिस्तर गीला करने पर गर्म लोहे की छड़ी से दागा, जिससे उनका शरीर जख्मी हो गया। घटना सामने आने के बाद ग्रामीण और अभिभावक गुरुकुल के बाहर इकट्ठा होकर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

मामला 17 अगस्त को सेड़वा क्षेत्र के हरपालिया गांव में संचालित एक गुरुकुल का है। घटना की जानकारी तब मिली जब एक घायल बच्चा रात में गुरुकुल से भागकर अपने परिवार को यातना की बात बताई। बच्चों के शरीर पर पड़े जख्म और उनके साथ हुए दुर्व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ग्रामीण गुरुकुल के बाहर इकट्ठा हो गए और सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे।

चौहटन के पुलिस उपाधीक्षक जीवन लाल खत्री ने बताया कि नारायण गिरि को हिरासत में लिया गया है। वहीं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) प्रकाश चंद विश्नोई ने कहा कि विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और घटना की जांच के लिए समिति गठित की गई है।

बच्चों को मारने की धमकी

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बच्चों को मारने और चुप रहने की धमकी देने का भी आरोप है। वीडियो में ग्रामीणों ने वार्डन पर पहले भी लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया। अधिकारियों ने कहा कि यह भी जांचा जाएगा कि गुरुकुल की उचित निगरानी की जा रही थी या नहीं।