राजस्थान में पकड़ी गई जैश की स्लीपर सेल, पाकिस्तान जाने की थी इच्छा
जानकारी के मुताबिक महिला की फ्रेंड लिस्ट में कई ऐसे लोगों के नाम मिले हैं जिनका संबंध जैश ए मोहम्मद से बताया जा रहा है। उसके व्हाट्सऐप से भी कई विदेशी नंबरों से बातचीत के सबूत मिले हैं।
राजस्थान आतंकवाद रोधी दस्ता (एटीएस) ने पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्यों से संपर्क रखने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। एटीएस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार महिला की पहचान बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा के रूप में हुई है। गंगापुर की रहने वाली महिला फिलहाल में जयपुर में रह रही थी। खुफिया जानकारी मिलने के बाद रविवार को उसे हिरासत में लिया गया।
अधिकारियों के अनुसार पूछताछ के दौरान उसकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं। शुरुआती जांच में उसके मोबाइल फोन से दो सिम कार्ड और एक फेसबुक अकाउंट मिला, जिसमें आपत्तिजनक सामग्री और विदेशी प्रोफाइल से जुड़े लिंक पाए गए। महिला की फ्रेंड लिस्ट में कई प्रोफाइल ऐसे थे जिनमें जैश-ए-मोहम्मद और अन्य उग्रवादी संगठनों से संबंधित झंडे और हथियारबंद आतंकियों जैसी तस्वीरें थीं। पुलिस ने बताया कि उसके वाट्सऐप पर कई पाकिस्तानी नंबरों और विदेशी संपर्कों से बातचीत के सबूत मिले हैं।
मौलवी ने फोन पर कराया धर्म परिवर्तन
सूत्रों के अनुसार महिला ने खुलासा किया कि पाकिस्तान स्थित एक मौलवी ने फोन पर उसका धर्म परिवर्तन कराया था और उसे पाकिस्तान बुलाए जाने की योजना थी। इन तथ्यों के आधार पर एटीएस ने उसे गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया। उसे अदालत में पेश किया गया जहां उसे 27 जून तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया गया।
पाकिस्तान जाने की थी इच्छा
वहीं एटीएस के एसपी ने बताया कि जांच एजेंसियों को जानकारी मिली है कि बबीता की पाकिस्तान जाने की इच्छा थी। साथ ही उसके धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास किए जाने की भी बात सामने आई है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स, संपर्कों और नेटवर्क की जांच कर रही हैं।
27 जून तक रिमांड पर
एसपी त्रिपाठी ने बताया कि महिला को 27 जून तक रिमांड पर लिया गया है। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि उसके मोबाइल फोन से पाकिस्तान में कुछ दस्तावेज और अन्य जानकारियां भेजी गई थीं। हालांकि महिला ने मोबाइल का डेटा डिलीट कर दिया था, जिसे अब रिकवर करने की प्रक्रिया जारी है।
जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि महिला को किसी प्रकार की आर्थिक मदद मिली थी या नहीं और उसे विदेश भेजने की कोई साजिश रची जा रही थी या नहीं। एटीएस का कहना है कि अभी जांच प्रारंभिक चरण में है और डेटा रिकवरी के बाद कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं।
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अदिति शर्मा
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