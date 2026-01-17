Hindustan Hindi News
राजस्थान का 1 लाख का इनामी तस्कर गिरफ्तार, 5 राज्यों में नेटवर्क; 8 साल से थी सरगना की तलाश

संक्षेप:

राजस्थान एटीएस और एएनटीएफ ने मिलकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। दोनों की संयुक्त टीमों ने 8 साल की लंबी तलाश के बाद एक लाख रुपए के इनामी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राज्य के टॉप 10 सबसे वांटेड अपराधियों में शामिल है। उसने पांच राज्यों में अपना नेटवर्क बना रखा था।

Jan 17, 2026 01:43 pm ISTSubodh Kumar Mishra एएनआई, जयपुर
राजस्थान एटीएस और एएनटीएफ ने मिलकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। दोनों की संयुक्त टीमों ने 8 साल की लंबी तलाश के बाद एक लाख रुपए के इनामी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राज्य के टॉप 10 सबसे वांटेड अपराधियों में शामिल है। उसने कम से कम पांच राज्यों में अपना नेटवर्क बना रखा है।

राजस्थान की आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) और मादक पदार्थ-रोधी कार्य बल (एएनटीएफ) की संयुक्त टीमों ने 8 साल की लंबी तलाश के बाद एमडी नामक मादक पदार्थ के अवैध व्यापार के कथित सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस और एएनटीएफ के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने शुक्रवार को उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की।

टॉप 10 सबसे वांटेड अपराधियों में शामिल

रमेश नाम का आरोपी, जिसे रामलाल और अनिल के उपनामों से भी जाना जाता है। वह राज्य के टॉप 10 सबसे वांटेड अपराधियों में शामिल है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम है। आईजी कुमार ने बताया कि उसने कम से कम पांच राज्यों- गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और तेलंगाना में अपना आपराधिक नेटवर्क स्थापित किया है।

कोलकाता के न्यू टाउन इलाके से पकड़ाया

आईजी ने इस गिरफ्तारी को एक बड़ी सफलता बताया। कहा कि कठिन प्रयासों और अथक खोज के बाद एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त टीमों ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता के न्यू टाउन इलाके से उसे गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त टीमें लगभग 10 दिनों तक बंगाल में डेरा डाले रहीं।

केमिस्ट्री टीचर बनकर रह रहा था

उन्होंने बताया कि आरोपी ने सभी संपर्क तोड़ दिए थे। अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए थे। एक रिहायशी इलाके में रसायन विज्ञान (केमिस्ट्री) के शिक्षक और केमिकल व्यापारी के रूप में फर्जी पहचान के साथ रह रहा था। आईजी ने खुलासा किया कि आरोपी कोलकाता में अपने अवैध धंधे को फिर से शुरू करने की योजना बना रहा था।

एमडी ड्रग्स के साथ 3 पकड़ाए

इसी बीच, गुरुवार को इंदौर पुलिस ने मध्य प्रदेश में 513 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के निवासी निखिल और मुकेश तथा राजस्थान के निवासी कमलेश के रूप में हुई है।

तीनों आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर राजस्थान से माल ला रहे थे। सूचना के आधार पर एमआर-4 रोड पर पुलिस चेक लगाया गया था। पुलिस चेकिंग को देखते ही उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने उनका पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। तलाशी के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने प्रतिबंधित सामान जब्त कर लिया।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
