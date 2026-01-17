राजस्थान का 1 लाख का इनामी तस्कर गिरफ्तार, 5 राज्यों में नेटवर्क; 8 साल से थी सरगना की तलाश
राजस्थान एटीएस और एएनटीएफ ने मिलकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। दोनों की संयुक्त टीमों ने 8 साल की लंबी तलाश के बाद एक लाख रुपए के इनामी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राज्य के टॉप 10 सबसे वांटेड अपराधियों में शामिल है। उसने पांच राज्यों में अपना नेटवर्क बना रखा था।
राजस्थान की आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) और मादक पदार्थ-रोधी कार्य बल (एएनटीएफ) की संयुक्त टीमों ने 8 साल की लंबी तलाश के बाद एमडी नामक मादक पदार्थ के अवैध व्यापार के कथित सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस और एएनटीएफ के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने शुक्रवार को उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की।
टॉप 10 सबसे वांटेड अपराधियों में शामिल
रमेश नाम का आरोपी, जिसे रामलाल और अनिल के उपनामों से भी जाना जाता है। वह राज्य के टॉप 10 सबसे वांटेड अपराधियों में शामिल है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम है। आईजी कुमार ने बताया कि उसने कम से कम पांच राज्यों- गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और तेलंगाना में अपना आपराधिक नेटवर्क स्थापित किया है।
कोलकाता के न्यू टाउन इलाके से पकड़ाया
आईजी ने इस गिरफ्तारी को एक बड़ी सफलता बताया। कहा कि कठिन प्रयासों और अथक खोज के बाद एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त टीमों ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता के न्यू टाउन इलाके से उसे गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त टीमें लगभग 10 दिनों तक बंगाल में डेरा डाले रहीं।
केमिस्ट्री टीचर बनकर रह रहा था
उन्होंने बताया कि आरोपी ने सभी संपर्क तोड़ दिए थे। अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए थे। एक रिहायशी इलाके में रसायन विज्ञान (केमिस्ट्री) के शिक्षक और केमिकल व्यापारी के रूप में फर्जी पहचान के साथ रह रहा था। आईजी ने खुलासा किया कि आरोपी कोलकाता में अपने अवैध धंधे को फिर से शुरू करने की योजना बना रहा था।
एमडी ड्रग्स के साथ 3 पकड़ाए
इसी बीच, गुरुवार को इंदौर पुलिस ने मध्य प्रदेश में 513 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के निवासी निखिल और मुकेश तथा राजस्थान के निवासी कमलेश के रूप में हुई है।
तीनों आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर राजस्थान से माल ला रहे थे। सूचना के आधार पर एमआर-4 रोड पर पुलिस चेक लगाया गया था। पुलिस चेकिंग को देखते ही उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने उनका पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। तलाशी के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने प्रतिबंधित सामान जब्त कर लिया।