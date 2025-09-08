rajasthan alwar mini secretariat gets bomb threat mail today third time in last 5 months know what they found अलवर में मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, 5 महीने में तीसरी बार आया मेल, क्या मिला?, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़rajasthan alwar mini secretariat gets bomb threat mail today third time in last 5 months know what they found

अलवर में मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, 5 महीने में तीसरी बार आया मेल, क्या मिला?

पहले की तरह इस बार भी धमकी भरा मेल आने के बाद मिनी सचिवालय से सबको बाहर कर दिया गया। किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। अलवर एडीएम बीना महावर ने बताया-दो बार पहले जिस तरह मेल आया ठीक वैसे ही आया है। ये किसी ने जिले के अंदर से नहीं भेजा बल्कि बाहर से भेजा गया है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, अलवरMon, 8 Sep 2025 02:45 PM
share Share
Follow Us on
अलवर में मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, 5 महीने में तीसरी बार आया मेल, क्या मिला?

अलवर के मिनी सचिवालय को उड़ाने की धमकी के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना लगते ही प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और सर्च अभियान शुरू किया गया। पिछले 5 महीने में सचिवालय को तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। सोमवार को सुबह फिर से प्रशासन के पास मेल आने के बाद सचिवालय में अफरा तफरी मच गई। मेल में लिखा कि मिनी सचिवालय को 8 सितंबर को बम से उड़ा दिया जाएगा। इसी तरह 15 अप्रैल व 14 मई को भी धमकी भरा मेल आया था। हालांकि उस समय कुछ संदिग्ध नहीं मिला था।

पहले की तरह इस बार भी धमकी भरा मेल आने के बाद मिनी सचिवालय से सबको बाहर कर दिया गया। किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। अलवर एडीएम बीना महावर ने बताया-दो बार पहले जिस तरह मेल आया ठीक वैसे ही आया है। ये किसी ने जिले के अंदर से नहीं भेजा बल्कि बाहर से भेजा गया है। पहले भी चेन्नई से मेल आया था। इस बार भी चेन्नई काउंबटूर से आया हुआ लगता है। मेल की भाषा से नहीं लगता कि किसी ने जिले से भेजा है। पुलिस के जरिए पूरे मिनी सचिवालय की गहनता से जांच करा रहे रहे हैं। मुबीन साहून के नाम मेल आया है। पूरे परिसर को चेक करने के बाद वापस कामकाज शुरू हो जाएगा। मिनी सचिवालय के मुख्य गेट को बंद कर दिया। आमजन को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी

आपको बता दे की 14 मई को सुबह करीब 10 बजे के आस-पास प्रशासन को मेल मिला, जिसमें लिखा था- मिनी सचिवालय में अमोनियम नाइट्रेट फास्फेट लगा दिया है। दोपहर 2 बजे से पहले विस्फोट कर उड़ा दिया जाएगा। चार महीने पहले भी मिनी सचिवालय में आरडीएक्स इंस्टॉल करने की धमकी दी थी। हालांकि दोनों बार मिनी सचिवालय परिसर की जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन प्रशासन में हड़कंप मचा रहा। अब तीसरी बार भी उसी तरह मिनी सचिवालय को उड़ाने की धमकी का मेल आया है। इसके बाद कलेक्टर-एसपी सहित पूरा स्टाफ बाहर हो गया। आमजन को अंदर जाने से रोक दिया। मुख्य गेट बंद कर दिया गया।

5 महीने पहले भी धमकी भरा मेल मिला था

पिछले 5 महीने पहले भी देश के साउथ से अनजान मेल आया था। जिसमें लिखा था- कलेक्ट्रेट में आरडीएक्स इंस्टॉल कर दिया है। मिनी सचिवालय को दोपहर 2 बजे तक बम से उड़ा दिया जाएगा। तब जयपुर से बम स्क्वायड टीम भी पहुंची थी। लेकिन उस समय भी कुछ संदिग्ध नहीं मिला था। उसके बाद अब 14 मई को सुबह 10 बजे के आसपास इसी तरह का मेल आया था।

पुराने मेल की जांच नहीं हो सकी

प्रशासन की ओर से पुराने मेल की जांच पूरी नहीं हो सकी है। असल में यह पता नहीं चल सका कि मेल कहां से आया। उसके बाद अब दुबारा मेल भेज दिया गया। प्रारंभिक तौर पर यह माना जा रहा है कि पहले जैसा मेल है। इसलिए उसी व्यक्ति की कारस्तानी है। पहले प्रशासन ने मुकदमा भी दर्ज कराया था।।

इनपुट हंसराज