राजस्थान में आरोपी को ले जा रहे थे पुलिसकर्मी, तेज रफ्तार कार ने मार दी जोरदार टक्कर; 8 घायल

राजस्थान के अलवर में बड़ा हादसा हो गया है। यहा राजगढ़ के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पुलिस की एक वैन की एक कार से जबरदस्त टक्कर हो गई। इस भिड़त में चार पुलिसकर्मियों समेत आठ लोग घायल हो गए। राजगढ़ पुलिस थाने के सहायक उपनिरीक्षक इलियास ने बताया कि पुलिस वैन में सात पुलिसकर्मी सवार थे, जबकि कार में एक पुरुष, दो महिलाएं और चार बच्चे थे। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में आग लग गई जबकि पुलिस की गाड़ी पलट गईय़

अधिकारी ने बताया कि हादसे में एक कांस्टेबल को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने बताया, सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। चार पुलिसकर्मियों समेत सात लोग अलवर के अस्पताल में भर्ती हैं और एक कांस्टेबल जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती है। यह हादसा अलवर के राजगढ़ के पास तब हुआ जब दिल्ली से जयपुर जा रही एक तेज रफ्तार कार ने पुलिस की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के तुरंत बाद गाड़ी में आग लग गई और वह जलकर राख हो गई। इधर पुलिस की गाड़ी भी पलट गई।