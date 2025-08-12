Rajasthan Alwar Car Police Van Accident 8 Injured including 4 policemen राजस्थान में आरोपी को ले जा रहे थे पुलिसकर्मी, तेज रफ्तार कार ने मार दी जोरदार टक्कर; 8 घायल, Rajasthan Hindi News - Hindustan
राजस्थान में आरोपी को ले जा रहे थे पुलिसकर्मी, तेज रफ्तार कार ने मार दी जोरदार टक्कर; 8 घायल

राजस्थान के अलवर में बड़ा हादसा हो गया है। यहा राजगढ़ के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पुलिस की एक वैन की एक कार से जबरदस्त टक्कर हो गई। इस भिड़त में चार पुलिसकर्मियों समेत आठ लोग घायल हो गए।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अलवरTue, 12 Aug 2025 01:46 PM
राजगढ़ पुलिस थाने के सहायक उपनिरीक्षक इलियास ने बताया कि पुलिस वैन में सात पुलिसकर्मी सवार थे, जबकि कार में एक पुरुष, दो महिलाएं और चार बच्चे थे। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में आग लग गई जबकि पुलिस की गाड़ी पलट गईय़

अधिकारी ने बताया कि हादसे में एक कांस्टेबल को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने बताया, सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। चार पुलिसकर्मियों समेत सात लोग अलवर के अस्पताल में भर्ती हैं और एक कांस्टेबल जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती है। यह हादसा अलवर के राजगढ़ के पास तब हुआ जब दिल्ली से जयपुर जा रही एक तेज रफ्तार कार ने पुलिस की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के तुरंत बाद गाड़ी में आग लग गई और वह जलकर राख हो गई। इधर पुलिस की गाड़ी भी पलट गई।

हादसे के दौरान पुलिसकर्मी एक आरोपी को लेकर जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही आपातकालीन सेवाए तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक कार धूं धूं कर जलती नजर आ रही है और कुछ ही देर में जलकर राख हो गई। कुछ ही दूरी पर पुलिस की गाड़ी भी पलटी नजर आ रही है जबकि मौके पर कई लोग मौजूद हैं।