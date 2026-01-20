Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Rajasthan Accident Bus Collided with trailor truck Jodhpur-Jaisalmer highway 4 dead
राजस्थान में बड़ा हादसा, ट्रक से टकराई श्रद्धालुओं से भरी बस, 4 की मौत; 16 घायल

संक्षेप:

राजस्थान में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां श्रद्धालुओं से भरी बस के ट्रेलर ट्रक के टकराने से 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना शाम लगभग 4:30 बजे केरू गांव में मुलनादा राजघराने की चौकी के पास हुई।

Jan 20, 2026 08:51 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जोधपुर
राजस्थान में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां जोधपुर-जैसलमेर हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी बस के ट्रेलर ट्रक के टकराने से 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना शाम लगभग 4:30 बजे केरू गांव में मुलनादा राजघराने की चौकी के पास हुई।

पुलिस ने बताया कि बस में सवार 20 यात्री जैसलमेर जिले के रामदेवरा स्थित बाबा रामदेव के मंदिर से लौट रहे थे। सभी यात्री गुजरात के अरावली जिले के रमना रूपन गांव के निवासी थे। घायल यात्रियों को इलाज के लिए एमडीएम अस्पताल ले जाया गया।पुलिस ने बताया कि शवों को मुर्दाघर में रखा गया है और उन्हें परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

वहीं उदयपुर के सविना थाना क्षेत्र में मंगलवार को ट्रक की टक्कर से मोटर साइकिल पर सवार एक युवक की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि बलीचा की ओर से तेज गति से आए ट्रक ने आगे जा रही मोटर साइकिल को चपेट में ले लिया। इससे मोटर साइकिल पर सवार 26 साल के अर्जुन की मौके पर ही मौत हो गई और 30 साल का दीपेश कटारा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल दीपेश को गंभीर हालत में एमबी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
