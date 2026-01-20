राजस्थान में बड़ा हादसा, ट्रक से टकराई श्रद्धालुओं से भरी बस, 4 की मौत; 16 घायल
राजस्थान में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां जोधपुर-जैसलमेर हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी बस के ट्रेलर ट्रक के टकराने से 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना शाम लगभग 4:30 बजे केरू गांव में मुलनादा राजघराने की चौकी के पास हुई।
पुलिस ने बताया कि बस में सवार 20 यात्री जैसलमेर जिले के रामदेवरा स्थित बाबा रामदेव के मंदिर से लौट रहे थे। सभी यात्री गुजरात के अरावली जिले के रमना रूपन गांव के निवासी थे। घायल यात्रियों को इलाज के लिए एमडीएम अस्पताल ले जाया गया।पुलिस ने बताया कि शवों को मुर्दाघर में रखा गया है और उन्हें परिजनों को सौंप दिया जाएगा।
वहीं उदयपुर के सविना थाना क्षेत्र में मंगलवार को ट्रक की टक्कर से मोटर साइकिल पर सवार एक युवक की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि बलीचा की ओर से तेज गति से आए ट्रक ने आगे जा रही मोटर साइकिल को चपेट में ले लिया। इससे मोटर साइकिल पर सवार 26 साल के अर्जुन की मौके पर ही मौत हो गई और 30 साल का दीपेश कटारा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल दीपेश को गंभीर हालत में एमबी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।
वार्ता से इनपुट