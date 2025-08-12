पूर्वी राजस्थान में बदलने वाला है मौसम, जानें किस जिले में कब तक बारिश; पश्चिम के लिए क्या है 'भविष्यवाणी'

Rajasthan Mausam: राजस्थान के किसानों के लिए गुड न्यूज है। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून का रुका हुआ दौर अब खत्म होने वाला है। पिछले एक सप्ताह से बारिश की उम्मीद कर रहे किसानों की यह उम्मीद अब पूरी होने वाली है।

मौसम विभाग की ओर से अच्छी खबर सामने आई है। राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। मानसून का रुका हुआ दौर अब खत्म होने वाला है। यानी एक बार फिर प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होगा, और झमाझम बारिश होगी। ऐसे में एक सप्ताह से बारिश की उम्मीद कर रहे किसानों की यह उम्मीद अब पूरी होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार, 14 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में बारिश होने की संभावना है।

पूर्वी राजस्थान के 12 जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी राजस्थान के 12 जिलों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में वहां के किसानों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। जयपुर IMD से मिली जानकारी के अनुसार, 14 अगस्त को अलवर, बारां, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, बूंदी, झालावाड़, करौली, कोटा और सवाई माधोपुर में बारिश हो सकती है।

15 अगस्त प्रदेश के सोलह जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर और टोंक में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि आज चूरू, अलवर और भरतपुर में हल्की बारिश हो सकती है।

तेज धूप से उमस और तापमान बढ़ा मौसम विभाग ने बताया कि तेज धूप के कारण प्रदेश का तापमान बढ़ गया है। उमस वाली गर्मी से लोग परेशान दिख रहे हैं। प्रदेश का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सबसे अधिक श्रीगंगानगर का तापमान दर्ज किया है। यहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं, बीकानेर में 38.4 डिग्री सेल्सियस और चूरू में 38.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।