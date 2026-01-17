Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Rajasthan a student died after falling from the second floor of a school
स्कूल की दूसरी मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत, तबीयत नहीं थी ठीक फिर भी देने आई थी प्रैक्टिकल

संक्षेप:

पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश में जुटी है कि आखिर किन हालातों में वे दूसरी मंजिल से गिरी। पुलिस ने फिलहाल मौके से सबूत जुटाए हैं। पुलिस को शुरुआती जांच में ये हादसा प्रतीत हो रहा है लेकिन परिस्थितियां संदिग्ध होने के वजह से हर पहलू से जांच की जा रही है।

Jan 17, 2026 10:56 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
श्री गंगानगर जिले में स्थित एक स्कूल की दूसरी मंजिल से गिरकर 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा की मौत हो गई। छात्रा का नाम रमनदीप कौर था और उसकी उम्र 18 साल थी। रमनदीप की तबीयत काफी दिनों से ठीक नहीं थी इसके बावजूद वह बायोलॉजी प्रैक्टिकल एग्जाम देने आई थी।

शुक्रवार को मां और भाई ही छात्रा को स्कूल लेकर पहुंचे थे और लैब के बाहर ही प्रैक्टिकल खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। कोतवाली थाना के कार्यवाहक थानाधिकारी रामेश्वरलाल बिश्नोई ने बताया कि 'पुरानी आबादी टावर रोड इलाके की रहने वाली एक छात्रा स्कूल बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से गिर गई। रमनदीप की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वह बायोलॉजी प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए स्कूल आई थी। छात्रा की मां और भाई लैब के बाहर इंतजार कर रहे थे।'

डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया

रामेश्वरलाल बिश्नोई के मुताबिक छात्रा प्रैक्टिकल पूरा करने के बाद लौट ही रही थी तभी वह दूसरी मंजिल से गिर गई। स्कूल स्टाफ और परिवार के सदस्य रमनदीप को स्कूल बस में बिठाकर पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। पुलिस के मुताबिक छात्रा की हालत काफी गंभीर थी ऐसे में उसे बाद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मौके से सबूत जुटाए

पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश में जुटी है कि आखिर किन हालातों में वे दूसरी मंजिल से गिरी। पुलिस ने फिलहाल मौके से सबूत जुटाए हैं। पुलिस को शुरुआती जांच में ये हादसा प्रतीत हो रहा है लेकिन परिस्थितियां संदिग्ध होने के वजह से हर पहलू से जांच की जा रही है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है जिसके बाद ही मौत का सटीक कारण पत चल सकेगा।

Suicide Rajasthan
