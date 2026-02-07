नीम की टहनी काटने पर बहा खून, अलवर में चचेरे भाई ने 65 साल के बुजुर्ग को मार डाला
राजस्थान के अलवर जिले में पेड़ की टहनियां काटने को लेकर हुए पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस झगड़े में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी गई, जबकि उसके परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, यह घटना जिले के बगड़ तिराया इलाके में हुई।
मृतक की पहचान बाली (65) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि बाली पर उसके चचेरे भाई फकरू ने कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई। अत्यधिक खून बहने के कारण बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
पुलिस के मुताबिक, मृतक के बेटे अकरम हुसैन ने बताया कि विवाद की शुरुआत एक दिन पहले हुई थी, जब फकरू और उसके बेटों ने बाली के नीम के पेड़ की टहनियां काट दी थीं। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी। मामला शांत नहीं हुआ और शुक्रवार को फकरू अपने बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दोबारा पेड़ काटने पहुंच गया।
जब बाली ने इसका विरोध किया तो फकरू ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया। अपने पिता को बचाने पहुंचे अकरम हुसैन पर भी हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस झगड़े के दौरान परिवार की तीन महिलाओं को भी चोटें आई हैं।
घटना के बाद सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बाली को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी फकरू और उसके परिवार के सदस्य मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पूरे मामले की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें