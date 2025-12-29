Hindustan Hindi News
राजस्थान में कहां पकड़ी गई 60 किलो की ड्रग्स? गुजरात ATS की मदद लेनी पड़ी

Dec 29, 2025 06:03 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, भिवाड़ी
अलवर जिले के भिवाड़ी में गुजरात ATS राजस्थान SOG और भिवाड़ी पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध नशीली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए करीब 60 करोड़ का मादक पदार्थ बरामद किया है। साथ ही कंपनी मालिक सहित तीन लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पूरा मामला भिवाड़ी के कहरानी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एपीएल फार्मा-केम यूनिट का है। जहां से पुलिस ने छापेमारी में लगभग 22 किलोग्राम अल्पराजोलम पाउडर बरामद किया गया। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई है। पुलिस ने बताया की फैक्ट्री में प्रतिबंधित अल्पराजोलम दवा का अवैध निर्माण किया जा रहा था। पुलिस ने कंपनी मालिकों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है जिसकी जांच की जा रही है।

22 किलो अल्पनाजोलम पकड़ा

भिवाड़ी एसपी प्रशांत किरण ने बताया कि गुजरात एटीएस को पिछले कई दिनों से एक सूचना मिली की एपीएल फार्मा कंपनी है जो भिवाडी में नशीली दवा बना रही है। गुजरात ATS ने भिवाडी पुलिस को मामले की सूचना दी गई। जिस पर पूरी रणनीति बनाकर कंपनी पर रेड डाली गई। रेड के दौरान पूरा सेटअप पाया गया जहां केमिकल को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा था। मोके से गुजरात ats राजस्थान sog और भिवाडी पुलिस ने कृष्ण कुमार यादव पुत्र श्री कुमार यादव निवासी वाराणसी उत्तर प्रदेश, अंशुल शास्त्री पुत्र अनिल कुमार शास्त्री निवासी आगरा, उत्तर प्रदेश , और अखिलेश मौर्य पुत्र पारस नाथ मौर्य निवासी भेरवपुर जिला संतदास नगर यूपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस ने आगे बताया कि अल्पनाजोलम नाम की नशीला दवा को स्टेज बाई स्टेज बनाते थे। भिवाड़ी में ये सेटअप चलाते हुए तीन दिन ही हुए थे। तीन दिन के अंदर जब हमें सूचना मिलती है तो उस पर कार्यवाही करते हुए 22 किलो अल्पनाजोलम मादक पदार्थ जप्त किया गया जिसमें 48 किलो पेवर पदार्थ है।

पकड़े गए तीनों लोग केमिस्ट कंपनी में कर चुके हैं काम

भिवाड़ी एसपी ने बताया की पकड़े गए तीनों लोगों में से एक कंपनी का ओनर है, एक केमिकल इंजीनियर है। पहले फार्मा सिटिकल्स कंपनी हर्बल्स की कंपनी में ये दोनों काम कर चुके हैं। उनमें से एक अभी प्लांट मैनेजर के रूप में काम कर रहा है और दूसरे ने नोकरी छोड़ी थी तब वो प्लांट मैनेजर के पद पर था। पकड़े गए तीनों लोगों के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड देखा जा रहा है। वहीं पुलिस पूछताछ में घरेलू विवाद सामने आए हैं।

बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की आशंका

एसपी ने बताया की पकड़े गए मादक पदार्थ की की सप्लाई की चेन के बारे में पता किया जा रहा है। कहां-कहां सप्लाई किया जा रहा है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है। नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान का एक हिस्सा मानी जा रही है। अल्पराजोलम एक नियंत्रित दवा है, जिसका उपयोग नशे के लिए भी किया जाता है। आगे की जांच में एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है।

एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
