चित्तौड़गढ़ में काम खत्म करके घर लौट रहे थे MP के मजदूर, सड़क हादसे में 3 की मौत
हादसा निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ हाईवे पर लक्ष्मीपुरा गांव के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार तीन लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन मजदूरों की मौत हो गई। हादसा निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ हाईवे पर लक्ष्मीपुरा गांव के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार तीन लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान मध्य प्रदेश के आगर निवासी गोविंद सिंह और झालावाड़ जिले के रहने वाले शेर सिंह व धर्मराज के रूप में हुई है। तीनों मजदूरी का काम करते थे और निम्बाहेड़ा में किराए पर रह रहे थे। बताया जा रहा है कि वे पास के गांव में काम खत्म करने के बाद बाइक से वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया।
घटना के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि टक्कर मारने वाला वाहन मौके से फरार हो गया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि वाहन और चालक की पहचान की जा सके। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों को हादसों की बड़ी वजह बताते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई और सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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