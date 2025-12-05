Hindustan Hindi News
Rajasthan 18 year old Girl Raped Than threw in water tank
चाय देने गई लड़की के साथ हैवानियत, मां बचाने गई तो टैंक में फेंका; राजस्थान में खौफनाक कांड

राजस्थान के बीकानेर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां दो मजदूरों ने 18 साल की लड़की का रेप किया और उसकी मां बचाने गई तो आरोपियों ने उसे पास के पानी के टैंक में फेंक दिया।

Dec 05, 2025 11:12 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बीकानेर, हिन्दुस्तान टाइम्स/ सेनजुति सेनगुप्ता
राजस्थान के बीकानेर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां दो मजदूरों ने 18 साल की लड़की का रेप किया और उसकी मां बचाने गई तो आरोपियों ने उसे पास के पानी के टैंक में फेंक दिया। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ के पुलिस उपाधीक्षक (DSP) निकेत पारीक ने बताया कि दोनों मजदूर महिला के घर के पास खेत में काम कर रहे थे और उन्होंने लड़की की मां से चाय मांगी थी। डीएसपी पारीक ने बताया कि मां ने पहले तो मना कर दिया था, लेकिन रात में ठंड बढ़ी तो मां ने उन्हें चाय पिलाने के लिए घर के बाहर बुला लिया।

पुलिस ने बताया कि मां ने रसोई के अंदर चाय बनाई और बेटी को बाहर बैठे लोगों को चाय देने को कहा। डीएसपी पारीक ने आगे बताया कि कुछ देर बाद, उसकी मां ने अपनी बेटी को मदद के लिए रोते हुए सुना। जब वह घर से बाहर आईं, तो उन्होंने दोनों आरोपियों को बेटी का रेप का करते हुए देखा। मां को आता देख, दोनों ने लड़की को पास के पानी के टैंक में फेंक दिया और मौके से फरार हो गए।

मां के चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां पहुंचे और लड़की को टैंक से बाहर निकाला, हालांकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतका की मां की गई शिकायत के आधार पर, भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई है। डीएसपी पारीक ने बताया, आरोपी अभी भी फ़रार हैं। हमने उन्हें खोजने के लिए टीमें बनाई हैं। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

