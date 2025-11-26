Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Rajasthan: 11 members of a family sentenced to life imprisonment for assaulting a witness
राजस्थान: गवाह को लाठी-कुल्हाड़ी से पीटा था, 6 सगे भाई समेत 11 लोगों को हुई उम्रकैद

राजस्थान: गवाह को लाठी-कुल्हाड़ी से पीटा था, 6 सगे भाई समेत 11 लोगों को हुई उम्रकैद

संक्षेप:

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गवाह के पैर में 10 जगह फैक्चर आया था। बीकानेर के नोखा के अपर सेशन न्यायाधीश मुकेश कुमार ने मंगलवार की शाम सजा सुनाई है।

Wed, 26 Nov 2025 07:42 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, बीकानेर
राजस्थान के बीकानेर में गवाह के साथ मारपीट करने के आरोप में एक परिवार के 11 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाने का मामला सामने आया है। परिवार के लोगों ने गवाह को लाठी-कुल्हाड़ी से जमकर पीटा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गवाह के पैर में 10 जगह फैक्चर आया था। बीकानेर के नोखा के अपर सेशन न्यायाधीश मुकेश कुमार ने मंगलवार की शाम सजा सुनाई है।

जयसुखराम के रिश्ते में लगने वाले बड़े भाई धूड़ाराम के साथ 11 लोगों ने मिलकर मारपीट की थी। इस मामले में जयसुखराम गवाह था। इसे लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा था। अदालत ने 11 लोगों के उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले लोगों में 6 सगे भाई शामिल हैं। इसके अलावा 2 अन्य सगे भाई को भी सजा सुनाई गई है। ये भी एक ही परिवार के हैं।

जानकारी के मुताबिक, साल 2016 में पीड़ित गवाह के साथ मारपीट हुई थी। गवाह अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल जा रहा था। तभी टेक्सी के इंतजार के दौरान सभी आरोपी हाथों में कुल्हाड़ी और लाठियां लेकर आए और मिलकर बाप-बेटे पर हमला कर दिया। राहगीरों ने शोर मचाया, तो सभी आरोपी गवाह और उसके बेटे को ऐसे ही छोड़कर फरार हो गए। इस हमले में जयसुखराम के दोनों पैर टूट गए। बेटे राकेश के भी हल्की चोटें आई थीं।

Rajasthan
