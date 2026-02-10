राजस्थान 12 फरवरी से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं, इस बार क्या इंतजाम?
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। इस साल 10वीं की परीक्षा 28 फरवरी तक और 12वीं की 11 मार्च तक चलेगी।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। इस साल 10वीं की परीक्षा 28 फरवरी तक और 12वीं की 11 मार्च तक चलेगी। परीक्षा में कुल 19 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। बोर्ड ने राज्य भर में 6,191 केंद्र बनाए हैं। सभी केंद्रों की वीडियोग्राफी करानी होगी और संवेदनशील केंद्रों पर CCTV के साथ अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। पेपरों की सुरक्षा के लिए पुलिस थानों में रखा जाएगा।
तैयारियां पूरी
अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रवेश पत्र अपलोड करने, परीक्षा केंद्रों पर सामग्री पहुंचाने के अलावा सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
कब से कब तक परीक्षाएं
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव गजेंद्र सिंह ने बताया कि 10वीं (माध्यमिक) की परीक्षाएं 12 से 28 फरवरी तक होंगी जबकि 12वीं (उच्च माध्यमिक) की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च तक चलेंगी।
किसमें कितने छात्र?
इस साल 12वीं की परीक्षा में 9 लाख 58 हजार 72 जबकि 10वीं की परीक्षा में 10 लाख 68 हजार 610 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं।
बनाए गए 6,191 परीक्षा केंद्र
अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान में इन परीक्षाओं के लिए छह हजार 191 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
51 केंद्र संवेदनशील
राजस्थान के 15 जिलों में 51 केंद्र संवेदनशील माने गए हैं। इनमें सीसीटीवी लगाए गए हैं और अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा।
इस पर पुलिस करेगी प्रश्नपत्रों की निगरानी
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव गजेंद्र सिंह ने बताया कि इस बार पुलिस थानों और चौकियों में पेपर रखे जाएंगे। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और परीक्षा संचालन समिति की होगी।
ब्लॉक और जिला स्तर पर उड़नदस्ते रहेंगे मुस्तैद
बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और गोपनीयता के लिए कड़े नियम बनाए हैं। नकल रोकने के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर उड़नदस्ते तैनात किए गए हैं।
समय पर प्राप्त करें प्रवेश पत्र
सभी स्कूलों और विद्यार्थियों को निर्देश दिया है कि वे समय पर प्रवेश पत्र प्राप्त करें। सभी विद्यार्थियों को परीक्षा से पहले अपना प्रवेश पत्र लेना अनिवार्य है। बिना प्रवेश पत्र के किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।