शादी में रसमलाई खाते ही उल्टी-पेट दर्द, राजस्थान में बच्चों समेत 105 लोग पहुंचे अस्पताल
राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले में एक शादी में रसमलाई खाने से 105 लोगों के बीमार होने की खबर सामने आई है। घटना विराटनगर क्षेत्र के ढाणी गैसकान गांव की बताई जा रही है।
राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले में एक शादी में रसमलाई खाने से 105 लोगों के बीमार होने की खबर सामने आई है। घटना विराटनगर क्षेत्र के ढाणी गैसकान गांव की बताई जा रही है। यहां एक शादी समारोह उस समय अफरा-तफरी में बदल गया, जब समारोह में परोसी गई रसमलाई खाने के बाद करीब 105 ग्रामीण और बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। घटना के बाद शादी समारोह में हड़कंप मच गया और लोग खुशी के माहौल को छोड़ बीमार बच्चों और परिजनों को संभालने में जुट गए।
बताया जा रहा है कि उल्टी और पेट दर्द होने की शिकायत पर परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आतेला में पीड़ितों को भर्ती करवाया। चिकित्सकों ने 16 बच्चों और 14 वयस्क मरीजों को शाहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलती विराटनगर उपखंड अधिकारी कपिल कुमार उपाध्याय बीसीएमएच सुनील मीणा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। फूड प्वाइजनिंग से शिकार हुए सभी मरीजों का शुरुआती उपचार कर उन्हें छुट्टी दे दी गई।
रसमलाई खाते ही उल्टी-पेट दर्द
जानकारी के अनुसार शादी समारोह में मेहमानों को मिठाई के रूप में रसमलाई परोसी गई थी। मिठाई खाने के कुछ समय बाद ही बच्चों और बड़ों को उल्टी, पेट दर्द और घबराहट की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। हालत खराब होने पर परिजन तुरंत बीमार लोगों को विराटनगर क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आतेला लेकर पहुंचे, जहां एक साथ बड़ी संख्या में मरीजों के पहुंचने से अस्पताल में भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया। डॉक्टरों की टीम ने सभी मरीजों का तुरंत इलाज शुरू किया।
प्राथमिक जांच में मामला फूड पॉइजनिंग का सामने आया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार 105 लोगों को उपचार के लिए लाया गया था, जिनमें बच्चों की संख्या अधिक थी। इनमें से 16 बच्चों और 14 वयस्कों की हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए शाहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया। बाकी मरीजों का मौके पर इलाज कर उनकी हालत में सुधार होने पर छुट्टी दे दी गई। घटना की सूचना मिलते ही विराटनगर उपखंड अधिकारी कपिल कुमार उपाध्याय, बीसीएमएच सुनील मीणा सहित प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे और मरीजों की स्थिति की जानकारी ली। प्रशासन ने चिकित्सा विभाग को तत्काल बेहतर इलाज व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
उपखंड अधिकारी कपिल कुमार उपाध्याय ने बताया कि शादी समारोह में मिठाई खाने के बाद करीब 105 लोग फूड पॉइजनिंग की चपेट में आ गए थे। डॉक्टरों की तत्परता से समय पर इलाज मिलने के कारण सभी मरीजों की हालत में सुधार है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग कोटपूतली की टीम ने मौके पर पहुंचकर रसमलाई और अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही फूड पॉइजनिंग के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।
इधर, शादी समारोह में हुई इस घटना के बाद गांव में चिंता और दहशत का माहौल बना रहा। परिजन पूरी रात बच्चों और बीमार लोगों की देखभाल में लगे रहे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी समारोह में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके । रिपोर्ट हंसराज
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अदिति शर्मा
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