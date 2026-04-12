राजस्थान से बंगाल के लिए 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे, कहां-कहां ठहराव; क्या टाइमिंग

काम की बात: राजस्थान से बंगाल के लिए 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे, कहां-कहां ठहराव; क्या टाइमिंग
उत्तर पश्चिम रेलवे गर्मी की छुट्टियों के मद्देनजर राजस्थान से हावड़ा के लिए 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। ये ट्रेनें इसी सप्ताह से शुरू हो जाएंगी। इनमें खातीपुरा-हावडा-खातीपुरा वीकली स्पेशल, जोधपुर-आसनसोल-जोधपुर वीकली स्पेशल और मदार-कोलकाता-मदार वीकली स्पेशल शामिल हैं।
उत्तर पश्चिम रेलवे गर्मी की छुट्टियों के मद्देनजर राजस्थान से हावड़ा के लिए 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। ये ट्रेनें इसी सप्ताह से शुरू हो जाएंगी। इनमें खातीपुरा-हावडा-खातीपुरा वीकली स्पेशल, जोधपुर-आसनसोल-जोधपुर वीकली स्पेशल और मदार-कोलकाता-मदार वीकली स्पेशल शामिल हैं।
खातीपुरा-हावड़ा वीकली स्पेशल
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ट्रेन नंबर 09707 खातीपुरा-हावड़ा वीकली स्पेशल ट्रेन 15 से 29 अप्रैल तक (तीन फेरे) खातीपुरा से प्रत्येक बुधवार को 17.00 बजे रवाना होकर गुरुवार को 22.15 बजे हावड़ा पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 09708, हावड़ा-खातीपुरा वीकली स्पेशल ट्रेन 17 अप्रैल से एक मई तक (तीन फेरे) हावड़ा से प्रत्येक शुक्रवार को 00.15 बजे रवाना होकर शनिवार को 11.30 बजे खातीपुरा पहुंचेगी।
इन स्टेशनों पर ठहराव
यह ट्रेन मार्ग में दौसा, बांदीकुई, भरतपुर, इदगाह ,टूडंला, इटावा, गोविन्दपुरी, सुबेदारगंज, पं. दीनदयाल उपाध्याय जं, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, अनुग्रह नारायण रोड, गया, कोडरमा, हजारीबाग रोड, पारसनाथ, एनएससीबी जं. गोमो, धनबाद,आसनसोल, दुर्गापुर, खाना जं., बर्धमान, एवं बैण्डेल स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस ट्रेन में एक फर्स्ट क्लास एसी, दो सेकेंड क्लास एसी, 8 थर्ड क्लास एसी, एक थर्ड क्लास एसी इकोनोमी, 4 स्लीपर एवं दो पॉवरकार डिब्बें होंगे।
जोधपुर-आसनसोल वीकली स्पेशल
इसी तरह ट्रेन नंबर 04819 जोधपुर-आसनसोल वीकली स्पेशल ट्रेन 14 से 28 अप्रैल तक (तीन फेरे) जोधपुर से प्रत्येक मंगलवार को 17.00 बजे रवाना होकर गुरुवार को 04.55 बजे आसनसोल पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 04820, आसनसोल-जोधपुर वीकली स्पेशल ट्रेन 16 से 30 अप्रैल तक (तीन फेरे) आसनसोल से प्रत्येक गुरुवार को 07.55 बजे रवाना होकर शुक्रवार को 18.45 बजे जोधपुर पहुंचेगी।
इन स्टेशनों पर रुकेगी
यह ट्रेन मार्ग में गोटन, मेडतारोड़, ड़ेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, नांवा सिटी, फुलेरा, जयपुर बांदीकुई, भरतपुर, इदगाह ,टूडंला, इटावा, गोविन्दपुरी, सुबेदारगंज, पं. दीनदयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, फ़तुहा जं., बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा, किऊल, जमुई, झाझा, जसीडीह, मधुपुर एवं चितरंजन स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस ट्रेन में एक सेकेंड क्लास एसी, 3 थर्ड क्लास एसी, 10 स्लीपर, 4 जनरल एवं दो गार्ड डिब्बें होंगे।
मदार-कोलकाता वीकली स्पेशल
इनके अलावा ट्रेन नंबर 09605, मदार-कोलकाता वीकली स्पेशल ट्रेन 17 अप्रैल से एक मई तक (तीन फेरे) मदार से प्रत्येक शुक्रवार को 10.45 बजे रवाना होकर शनिवार को 21.50 बजे कोलकाता पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 09606, कोलकाता-मदार वीकली स्पेशल ट्रेन 19 अप्रैल से तीन मई तक (03 ट्रिप) कोलकाता से प्रत्येक रविवार को 00.50 बजे रवाना होकर सोमवार को 14.00 बजे मदार पहुंचेगी।
इन स्टेशनों पर ठहराव
यह ट्रेन मार्ग में किशनगढ, जयपुर , गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, अछनेरा, इदगाह, टूडंला, इटावा, गोविन्दपुरी, सुबेदारगंज, पं. दीनदयाल उपाध्याय जं., भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, गया, कोडरमा, धनबाद,आसनसोल, दुर्गापुर, खाना जं., बर्धमान, बैण्डेल एवं नैहाटी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस ट्रेन में दो सेकेंड क्लास एसी, 4 थर्ड क्लास एसी, 8 स्लीपर, 4 जनरल एवं दो गार्ड डिब्बें होंगे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।