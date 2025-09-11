rail minister Ashwini vaishnaw announced two vande bharat trains and one overnight express Jaipur railway station revamp दो वंदे भारत, एक ओवरनाइट एक्सप्रेस ट्रेन भी; राजस्थान को रेल मंत्री ने दिए कई तोहफे, Rajasthan Hindi News - Hindustan
rail minister Ashwini vaishnaw announced two vande bharat trains and one overnight express Jaipur railway station revamp

दो वंदे भारत, एक ओवरनाइट एक्सप्रेस ट्रेन भी; राजस्थान को रेल मंत्री ने दिए कई तोहफे

रेल मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जोधपुर और बीकानेर से दिल्ली के लिए दो वंदे भारत ट्रेनें जल्द शुरू होंगी वहीं दिल्ली से जैसलमेर के लिए एक ओवरनाइट एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। उन्होंने जयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम भी देखा और बताया कि काम तेजी से चालू है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरThu, 11 Sep 2025 06:16 PM
राजस्थान में रेलवे से जुड़े कई विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रदेशवासियों को कई तोहफे दिए। रेल मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जोधपुर और बीकानेर से दिल्ली के लिए दो वंदे भारत ट्रेनें जल्द शुरू होंगी वहीं दिल्ली से जैसलमेर के लिए एक ओवरनाइट एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। उन्होंने जयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम भी देखा और बताया कि काम तेजी से चालू है। रेल मंत्री निर्माण गति को देख संतुष्ट थे।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "जयपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास का काम पूरी तेजी से चल रहा है। यहां दूसरे प्रवेश द्वार पर बहुत बढ़िया काम किया गया है। जिस भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम शुरू किया था, वह अब सामने आ रही है। मैंने मैनेजर से जल्द ही मुख्य प्रवेश द्वार पर काम शुरू करने को कहा है। बीकानेर और जोधपुर से दिल्ली के लिए नई सेवाएं शुरू हो रही हैं और दिल्ली से जैसलमेर के लिए एक ओवरनाइट एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। खातीपुरा मेगा मेंटेनेंस डिपो का निर्माण किया जा रहा है।

रेल मंत्री ने आगे कहा कि मैं जयपुर के लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे जन प्रतिनिधियों के माध्यम से इस पर चर्चा करें और सुझाव दें कि क्या जयपुर का नाम शहर के सभी स्टेशनों से जोड़ा जाना चाहिए? मैंने मैनेजर से एक विस्तृत योजना बनाने के लिए भी कहा है,ताकि आने वाले सालों में हम जनता की गेट की समस्या का समाधान कर सकें। उन्होंने आगे कहा कि गांधी नगर रेलवे स्टेशन पर भी काम तेजी से चल रहा है। सांगानेर का पूरी तरह से नवीनीकरण किया जाएगा। अब तक, लगभग 110 स्टेशनों पर काम पूरा हो चुका है।

उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान, एक साल में लगभग 400-500 ट्रेनें पटरी से उतरती थीं, जो अब घटकर 50 हो गई हैं, लेकिन हम यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस पर काम कर रहे हैं। हमने एक विस्तृत योजना भी बनाई है। बीकानेर, अनूपगढ़ और जैसलमेर से कच्छ तक के सीमावर्ती इलाकों में रेलवे की योजनाएं बनाई जा रही हैं। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर एक नया रेल नेटवर्क बनाने की योजना है।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गांधी नगर जयपुर स्टेशन का विकास कार्य बहुत अच्छे से हुआ है। मैंने अभी-अभी इसका पूरा निरीक्षण किया है। जयपुर की अपनी प्रसिद्ध वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए, स्टेशन को फिर से विकसित किया गया है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दूरदर्शिता के साथ स्टेशन के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया था, वह अब उसी दूरदर्शिता की हकीकत बन गया है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "जयपुर के खातीपुरा में एक बड़ा मेगा मेंटेनेंस टर्मिनल बनाया जा रहा है। यहां विकसित की जाने वाली सुविधाओं में वंदे भारत का रखरखाव भी शामिल होगा। यहां बड़ी संख्या में अन्य कोचों का भी रखरखाव किया जाएगा। इससे यहां बहुत ज़्यादा आर्थिक गतिविधियां होंगी। इसके साथ ही, एक और फैसला लिया गया कि कुछ समय पहले घोषित की गई जोधपुर से दिल्ली वंदे भारत की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यह बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। इसी तरह, बीकानेर से दिल्ली वंदे भारत भी जल्द ही शुरू होगी। जैसलमेर से दिल्ली ओवरनाइट एक्सप्रेस शुरू करने के लिए भी एक नया प्रयास किया जाएगा।"

उन्होंने कहा कि आज एक और फैसला लिया गया कि राज्य सरकार के सहयोग से स्टार्टअप के लिए एक अच्छा इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाए ताकि स्टार्टअप को मार्गदर्शन मिल सके। इस बैठक के दौरान आज एक और विचार सामने रखा गया है कि स्टार्टअप को अपने विचारों को बेहतर बनाने और अंतिम रूप देने के लिए ज़रूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे और आने वाले कुछ महीनों में, हम इस योजना को आप सभी के सामने लाएंगे।