23 करोड़ का भैंसा, 15 करोड़ का घोड़ा... मिलिए पुष्कर मेले में शान बने इन जानवरों से

संक्षेप: राजस्थान के मशहूर पुष्कर पशु मेले में इस बार कई करोड़पति जानवर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिनमें 23 करोड़ की 'अनमोल' भैंसा और 15 करोड़ का 'शाहबाज़' घोड़ा शामिल है, जिनकी एक झलक पाने देश-विदेश से लोग उमड़ रहे हैं।

राजस्थान का मशहूर पुष्कर पशु मेला इस बार फिर धूम मचा रहा है। यहां न सिर्फ हजारों जानवरों का जमावड़ा लगा है, बल्कि कुछ ऐसे सुपरस्टार जानवर भी हैं, जिनकी कीमत सुनकर आंखें फटी रह जाएंगी। 15 करोड़ का घोड़ा, 23 करोड़ की भैंस... ये कोई मजाक नहीं, बल्कि असली करोड़पति जानवर हैं। देश-विदेश से ट्रेडर, टूरिस्ट और उत्साही लोग इन्हें निहारने पहुंच रहे हैं। मेला 23 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और 7 नवंबर तक चलेगा, जहां अब तक 3021 जानवर रजिस्टर्ड हो चुके हैं।

15 करोड़ का खास घोड़ा चंडीगढ़ से आया ये ढाई साल का नौजवान घोड़ा शाहबाज मेले में काफी सुर्खियों में है। मालिक गैरी गिल इसे मारवाड़ी नस्ल का गहना बताते हैं। कई शो जीत चुका इस घोड़े की अब तक 9 करोड़ रुपये तक की बोली लग चुकी है। इस घोड़े के खानपान का खर्चा ही 2 लाख रुपये है। घोड़े के मालिक बताते हैं कि ये बेहद खास नस्ल का घोड़ा है, जिसकी खास देखभाल हुई है।

23 करोड़ का 'रॉयल' भैंसा मेले में 23 करोड़ का भैंसा भी चर्चा में है। इस भैंसे का नाम अनमोल है। मालिक के मुताबिक, इसे राजा-महाराजा की तरह पाला जाता है। भैंसा को खाने में दूध, देसी घी और ड्राई फ्रूट्स से भरा स्पेशल डाइट दिया जाता है। इसकी कीमक सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है।

25 लाख की भैंसा उज्जैन से आया ये राणा भैंसा किसी पहाड़ से कम नहीं है। इस भैंसे का वजन 600 किलो, लंबाई 8 फीट और ऊंचाई 5.5 फीट है। भैंसा के मालिक बताते हैं, "रोज 1,500 रुपये का खाना – चने का आटा, अंडे, तेल, दूध, घी और लिवर टॉनिक इसकी डाइट में शामिल है।

11 करोड़ का चैंपियन घोड़ा पुष्कर मेले में एक और घोड़ा सबका ध्यान खींच रहा है। ये घोड़ा 285 बच्चे पैदा कर चुका है। इसकी मेले में 11 करोड़ रुपये तक बोली लग चुकी है। लेकिन मेले का मालिक इसे बेचने को तैयार नहीं है।