राजस्थान में शनिवार को थमे रहेंगे निजी बसों के पहिए, बस ऑपरेटरों ने हड़ताल पर जाने का किया ऐलान

इस एक दिवसीय हड़ताल के दौरान शनिवार को राजस्थान की लोक परिवहन एवं स्टेज कैरिज बसें, अनुबंधित एवं उपनगरीय बसें, ग्रामीण एवं सिटी बसें, स्कूल, फैक्ट्री बसें आदि की बस सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी।

Jan 23, 2026 09:52 pm IST
राजस्थान के बस ऑपरेटरों ने परिवहन विभाग पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए और मोटर वाहन अधिनियम विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के विरोध में 24 जनवरी को राज्यव्यापी हड़ताल करने का ऐलान किया है। राजस्थान बस संचालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण साहू के आह्वान पर आयोजित इस हड़ताल के दौरान पूरे राज्य में निजी बसों के पहिए थमे रहेंगे।

संघ के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश चन्द्र ओझा ने इस बारे में शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा कि परिवहन आयुक्त द्वारा राज्य के व्यावसायिक वाहनों, विशेषकर निजी बस संचालकों पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम में प्रावधान न होने के बावजूद निजी बसों के गलत चालान काटे जा रहे हैं, परिवहन अधिकारियों को अवैध लक्ष्य दिए जा रहे हैं और जिसे पूरा न करने पर उनकी आईडी तक बंद की जा रही है।

ओझा ने बताया कि रूट पर चल रही बसों से यात्रियों को बीच रास्ते पर उतारने जैसे कृत्य भी किए जा रहे हैं, जो पूरी तरह अमानवीय और नियम विरुद्ध हैं। स्टेज कैरिज बसों में जंगला और सीढ़ी लगी रहने का स्पष्ट प्रावधान होने के बाद भी जबरन इन्हें उतरवाया जा रहा है और वाहनों को सीज किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि शनिवार को एक दिवसीय हड़ताल के दौरान राजस्थान की लोक परिवहन एवं स्टेज कैरिज बसें, अनुबंधित एवं उपनगरीय बसें, ग्रामीण एवं सिटी बसें, स्कूल, फैक्ट्री बसें आदि की बस सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी।

