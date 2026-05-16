गर्भवती पत्नी की पीट-पीटकर हत्या, पति ने जबरन खिलाईं गर्भपात की गोलियां; प्राइवेट पार्ट भी जख्मी
मामला हमीरनगर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले बीएसएल कॉलोनी का है। बुधवार की रात आरोपी गोपी सिंह यादव ने कथित तौर पर अपनी पांच महीने की गर्भवती पत्नी रोली देवी संग मारटीप की थी। पुलिस के मुताबिक, मारपीट के दौरान महिला को गंभीर चोटें आईं।
राजस्थान के भीलवाड़ा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपनी 41 वर्षीय गर्भवती को कथित तौर पर पीट-पीटकर और जबरन गर्भपात की गोलियां खिलाकर मौत के घाट उतार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृतक महिला के सिर, चेहरे और प्राइवेट पार्ट पर एक दर्जन से ज्यादा चोट के निशान पाए गए हैं जो कि इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि उसके साथ लगातार मारपीट की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जबरन गर्भपात का भी खुलासा हुआ है।
मामला हमीरनगर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले बीएसएल कॉलोनी का है। बुधवार की रात आरोपी गोपी सिंह यादव ने कथित तौर पर अपनी पांच महीने की गर्भवती पत्नी रोली देवी संग मारटीप की थी। पुलिस के मुताबिक, मारपीट के दौरान महिला को गंभीर चोटें आईं जिसके वजह से उसका गर्भपात हो गया और काफी खून बहने लगा। इसके बाद महिला की मौत हो गई।
बेटी ने किया चौंकाने वाला खुलासा
दंपति की 14 वर्षीय बेटी ने पुलिस को दिए अपने बयान में आरोप लगाया कि उसके पिता ने सुबह से ही मां को पीटना शुरू कर दिया था और दिन भर थोड़ी-थोड़ी देर के अंतराल में लगातार पीटता रहा। बेटी ने आरोप लगाया कि आरोपी दिन में मार्केट भी गया था और गर्भपात की गोलियां लाकर मां को जबरदस्ती खिला दी थीं, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई।
पुलिस को क्या शक?
पुलिस उपाधीक्षक (सदर) हरजीराम ने बताया कि बेटी के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती जांच से पता चलता है कि दंपति के बीच घरेलू विवाद इस घटना की वजह हो सकता है। दंपति के चार बच्चे हैं, जो घटना के समय घर में मौजूद थे। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।
एक दर्जन से ज्यादा चोट के निशान
मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के पैनल ने इस मामले को क्रूर बताया है। डॉ. चेतन कुमार ने कहा कि शव के सिर, चेहरे, कमर और प्राइवेट पार्ट पर एक दर्जन से ज्यादा चोट के निशान थे, जिससे संकेत मिलता है कि महिला को गंभीर रूप से पीटा गया था। उन्होंने कहा, ‘शव की हालत भयावह थी। हालांकि कोई फ्रैक्चर नहीं था, लेकिन कई चोटें ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि लगातार मारपीट की गई थी। जांच के दौरान जबरन गर्भपात के भी संकेत मिले हैं।’
काफी ज्यादा खून बहने के कारण मौत
महात्मा गांधी अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि महिला को काफी ज्यादा खून बहने के कारण गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था और तमाम प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद उत्तर प्रदेश से पीड़ित के रिश्तेदार भीलवाड़ा पहुंचे, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया और शव परिवार को सौंप दिया गया।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग