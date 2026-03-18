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कोटा के अस्पताल में प्री-वेडिंग शूट, पुलिस वर्दी में दूल्हा; महिला डॉक्टर से शादी

Mar 18, 2026 06:01 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, कोटा
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कोटा के एमबीएस अस्पताल में एक पुलिस अधिकारी और महिला डॉक्टर द्वारा बिना अनुमति प्री-वेडिंग शूट कराने पर हड़कंप मच गया। प्रशासन ने जानकारी मिलते ही शूटिंग रुकवा दी। 

कोटा के अस्पताल में प्री-वेडिंग शूट, पुलिस वर्दी में दूल्हा; महिला डॉक्टर से शादी

कोटा संभाग का सबसे बड़ा एमबीएस अस्पताल इन दिनों प्री-वेडिंग शूट की वजह से चर्चा में है। अस्पताल परिसर में एक पुलिस अधिकारी और महिला डॉक्टर का प्री-वेडिंग शूट किया जा रहा था। जैसे ही इसकी जानकारी अस्पताल प्रशासन तक पहुंची हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत इस प्री-वेडिंग शूट को रुकवा दिया। पता चला है कि पुलिस अधिकारी और महिला डॉक्टर जल्द ही शादी करने वाले हैं। इस शूट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इससे अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं।

पुलिस वर्दी में दिखा दूल्हा

एमबीएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. धर्मराज मीणा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर एक जोड़ा प्री-वेडिंग शूट करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि इस शूट की जानकारी मिलते ही इसे तुरंत रुकवा दिया गया। इसका वीडियो आज सामने आया है। स्टाफ से पता चला है कि यह प्री-वेडिंग शूट अस्पताल परिसर की नई बिल्डिंग के बाहर किया गया है। वीडियो में एक व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी की वर्दी पहनी है जिस पर एमपी पुलिस का बैच लगा हुआ है।

युवक ने खुद को बताया एमपी पुलिस का अधिकारी

इस शूटिंग के लिए पुलिस अधिकारी और महिला डॉक्टर के साथ एक कैमरा टीम भी आई थी जिसने पूरी रिकॉर्डिंग की है। पूछताछ में युवक ने खुद को मध्य प्रदेश पुलिस का अधिकारी बताया। युवती उसकी मंगेतर है। वह एक डॉक्टर है। युवती ने जबलपुर से एमबीबीएस की पढ़ाई की है। दोनों की जल्द ही शादी होने वाली है। दोनों प्री-वेडिंग शूट के लिए कोटा के एमबीएस अस्पताल आए थे। दोनों ने इस शूट के लिए अस्पताल प्रशासन से कोई इजाजत नहीं ली थी।

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अस्पताल की इमारत पुरानी और हेरिटेज लुक वाली

अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि यदि दोनों इजाजत मांगते तो भी हम मना कर देते। अस्पताल मरीजों और उनके परिजनों के लिए है। अस्पताल शूटिंग के लिए नहीं बना है। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि अस्पताल की इमारत पुरानी और हेरिटेज लुक वाली है इसलिए अक्सर लोग यहां रुककर सेल्फी लेते हैं और फोटो खिंचवाते हैं लेकिन अस्पताल परिसर के अंदर किसी भी तरह की शूटिंग करने की अनुमति नहीं है।

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डॉक्टर की ड्रेस में मंगेतर

अस्पताल अधीक्षक ने यह भी कहा कि कोटा में चंबल रिवर फ्रंट, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और सिटी पार्क जैसी कई जगहें हैं जहां प्री-वेडिंग शूट किया जा सकता है। अस्पताल परिसर का इस्तेमाल ऐसी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। वायरल हो रहे वीडियो में पुलिसकर्मी एक मोटरसाइकिल पर वार्दी पहने जा रहा है। वहीं उसकी मंगेतर डॉक्टर की ड्रेस में नजर आ रही है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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