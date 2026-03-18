कोटा के अस्पताल में प्री-वेडिंग शूट, पुलिस वर्दी में दूल्हा; महिला डॉक्टर से शादी
कोटा के एमबीएस अस्पताल में एक पुलिस अधिकारी और महिला डॉक्टर द्वारा बिना अनुमति प्री-वेडिंग शूट कराने पर हड़कंप मच गया। प्रशासन ने जानकारी मिलते ही शूटिंग रुकवा दी।
कोटा संभाग का सबसे बड़ा एमबीएस अस्पताल इन दिनों प्री-वेडिंग शूट की वजह से चर्चा में है। अस्पताल परिसर में एक पुलिस अधिकारी और महिला डॉक्टर का प्री-वेडिंग शूट किया जा रहा था। जैसे ही इसकी जानकारी अस्पताल प्रशासन तक पहुंची हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत इस प्री-वेडिंग शूट को रुकवा दिया। पता चला है कि पुलिस अधिकारी और महिला डॉक्टर जल्द ही शादी करने वाले हैं। इस शूट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इससे अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं।
पुलिस वर्दी में दिखा दूल्हा
एमबीएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. धर्मराज मीणा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर एक जोड़ा प्री-वेडिंग शूट करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि इस शूट की जानकारी मिलते ही इसे तुरंत रुकवा दिया गया। इसका वीडियो आज सामने आया है। स्टाफ से पता चला है कि यह प्री-वेडिंग शूट अस्पताल परिसर की नई बिल्डिंग के बाहर किया गया है। वीडियो में एक व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी की वर्दी पहनी है जिस पर एमपी पुलिस का बैच लगा हुआ है।
युवक ने खुद को बताया एमपी पुलिस का अधिकारी
इस शूटिंग के लिए पुलिस अधिकारी और महिला डॉक्टर के साथ एक कैमरा टीम भी आई थी जिसने पूरी रिकॉर्डिंग की है। पूछताछ में युवक ने खुद को मध्य प्रदेश पुलिस का अधिकारी बताया। युवती उसकी मंगेतर है। वह एक डॉक्टर है। युवती ने जबलपुर से एमबीबीएस की पढ़ाई की है। दोनों की जल्द ही शादी होने वाली है। दोनों प्री-वेडिंग शूट के लिए कोटा के एमबीएस अस्पताल आए थे। दोनों ने इस शूट के लिए अस्पताल प्रशासन से कोई इजाजत नहीं ली थी।
अस्पताल की इमारत पुरानी और हेरिटेज लुक वाली
अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि यदि दोनों इजाजत मांगते तो भी हम मना कर देते। अस्पताल मरीजों और उनके परिजनों के लिए है। अस्पताल शूटिंग के लिए नहीं बना है। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि अस्पताल की इमारत पुरानी और हेरिटेज लुक वाली है इसलिए अक्सर लोग यहां रुककर सेल्फी लेते हैं और फोटो खिंचवाते हैं लेकिन अस्पताल परिसर के अंदर किसी भी तरह की शूटिंग करने की अनुमति नहीं है।
डॉक्टर की ड्रेस में मंगेतर
अस्पताल अधीक्षक ने यह भी कहा कि कोटा में चंबल रिवर फ्रंट, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और सिटी पार्क जैसी कई जगहें हैं जहां प्री-वेडिंग शूट किया जा सकता है। अस्पताल परिसर का इस्तेमाल ऐसी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। वायरल हो रहे वीडियो में पुलिसकर्मी एक मोटरसाइकिल पर वार्दी पहने जा रहा है। वहीं उसकी मंगेतर डॉक्टर की ड्रेस में नजर आ रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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